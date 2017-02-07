Рада призвала иностранные парламенты осудить РФ за нападение на Авдеевку

Верховная Рада Украины приняла постановление об Обращении Верховной Рады Украины к парламентам иностранных государств и международным организациям относительно осуждения эскалации вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины (№6039).

За это решение проголосовали 258 народных депутатов из 338 зарегистрированных в сессионном зале, сообщает УНИАН.

От фракции "Оппозиционный блок" ни один депутат не поддержал постановление, а от групп "Воля народа" и "Видродження" – по два депутата.

Так, Верховная Рада призывает парламенты иностранных государств и международные организации осудить РФ за нарушение режима прекращения огня, предусмотренного Минскими договоренностями, умышленное разрушение иррегулярными и регулярными вооруженными формированиями России города Авдеевка Донецкой области и варварские нападения на объекты, необходимые для выживания гражданского населения.

Украинский парламент также призывает парламенты иностранных государств и международные организации принять все возможные меры, способствующие прекращению неизбирательных нападений иррегулярных и регулярных вооруженных формирований РФ на объекты, необходимые для выживания гражданского населения, которые предотвратят гуманитарную катастрофу в Авдеевке.

Кроме того, ВР призывает парламенты иностранных государств и международные организации принять меры, направленные на предупреждение дальнейшей эскалации вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и ее прекращение.

Верховная Рада также просит Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе способствовать соблюдению Российской Федерацией режима прекращения огня на Донбассе, в частности, в районе города Авдеевка Донецкой области.

Парламент призывает международные организации, представителей гражданского общества, правозащитных организаций расследовать случаи серьезных нарушений международного гуманитарного права в ходе нынешней эскалации вооруженной агрессии РФ против Украины, в частности, возможного совершения военных преступлений и преступлений против человечности.

В то же время, Верховная Рада поручает Генеральной прокуратуре прислать в Международный уголовный суд материалы и документы, которые свидетельствуют о нарушении международного гуманитарного права во время эскалации вооруженной агрессии РФ в рамках производства, которое осуществляется МКС в соответствии с Постановлением от 4 февраля 2015 № 145-VIII "О заявлении Верховной Рады "О признании Украиной юрисдикции Международного уголовного суда о совершении преступлений против человечности и военных преступлений высшими должностными лицами Российской Федерации и руководителями террористических организаций" ДНР "и" ЛНР ", которые привели к особо тяжким последствиям и массовому убийству украинских граждан".

Напомним, 31 января председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий и группа народных депутатов Украины обратились с открытым письмом к парламентам стран-членов Европейского Союза, США, Канады, Японии и Европейскому Парламенту с просьбой призвать Россию прекратить обострение ситуации на Донбассе.

Cсылки по теме: