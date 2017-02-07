В Крыму оккупанты оставили Чийгоза под стражей

Верховный суд Крыма не удовлетворил ходатайство защиты об освобождении из-под стражи заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Об этом сообщил адвокат Чийгоза Николай Полозов.

"В отсутствие доказательств вины Чийгоза в исследованных вещдоках и допросах свидетелей защита ходатайствует об изменении меры пресечения. Посовещавшись на месте, судьи решили оставить Ахтема Чийгоза под стражей", - написал Полозов из зала суда.

Он уточнил, что, принимая данное решение, судьи сочли, что обстоятельства, влияющие на меру пресечения в отношении Чийгоза, "не изменились".

Ранее Полозов утверждал, что в "суде" по делу Чийгоза вещественные доказательства в виде видеозаписей с митинга 26 февраля 2014 года опровергают показания потерпевших.

Ранее также сообщалось, что показания "потерпевших" и "свидетелей" обвинения опровергают и вещественные доказательства в виде фотографий с митинга 26 февраля 2014 года.

Как сообщалось, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз был задержан в Симферополе в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма, который состоялся 26 февраля 2014 года. Митинг, в ходе которого сторонникам Украины противостояли пророссийские активисты, в том числе из партии "Русское единство", проходил накануне захвата Крыма российскими военными. Кроме Чийгоза, по делу "26 февраля" были арестованы Али Асанов и Мустафа Дегерменджи.

При этом "дело Чийгоза" российский суд рассматривает в рамках отдельного производства.

В декабре 2016 года арест Чийгоза продлен до 8 апреля 2017 года.

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