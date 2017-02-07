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Суд арестовал четыре судна, которые должны были транспортировать нефтепродукты по "схеме Курченко"
время публикации: 7 февраля 2017 г., 23:04
последнее обновление: 7 февраля 2017 г., 23:04
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Приморский райсуд Одессы арестовал четыре речных судна, которые по "схеме Курченко" должны были транспортировать нефтепродукты
По ходатайству прокуратуры Приморским районным судом наложен арест на 4 речных судна на территории Ренийского морского торгового порта, которые, в соответствии с преступной схемой, решено было использовать для вывоза нефтепродуктов за границу
Данные плавсредства фактически не загружались, а их заход на причал осуществлялся для конспирации незаконной деятельности

Приморский райсуд Одессы арестовал четыре речных судна, которые по "схеме Курченко" должны были транспортировать нефтепродукты.

Об этом во вторник 7 февраля сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Согласно сообщению, по ходатайству прокуратуры Приморским районным судом наложен арест на 4 речных судна на территории Ренийского морского торгового порта, которые, в соответствии с преступной схемой, решено было использовать для вывоза нефтепродуктов за границу.

Отмечается, что данные плавсредства фактически не загружались, а их заход на причал осуществлялся для конспирации незаконной деятельности.

Сейчас принимаются меры по передаче арестованного имущества на ответственное хранение государственным органам. На указанных плавсредствах продолжаются обыски.

Как сообщалось, Курченко фигурирует в уголовном производстве как руководитель преступной организации, которая на протяжении 2010 – начала 2014 гг. совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом. В частности, в указанный период Курченко организовал совершение возглавляемым им ОПГ незаконного завладения добытого ПАО "Укргазвыдобування", ПАО "Укрнафта" и принадлежащего государству сжиженного газа на общую сумму 2,2 млрд гривен путем его противоправного приобретения на специализированных аукционах по ценам значительно ниже рыночных, якобы для нужд населения.

В то же время, фактически сжиженный газ членами преступной группировки в дальнейшем реализовывался подконтрольными Курченко субъектами по рыночным ценам на территории Украины.

С марта 2014 года Курченко находится в международном розыске.

2 февраля стало известно, что прокуратура Одесской области совместно с полицией и СБУ в рамках расследования "дела Курченко" установила факт использования Одесского нефтеперерабатывающего завода (ОНПЗ) для уклонения от налогов в особо крупных размерах: на ОНПЗ было поставлено для переработки якобы с целью дальнейшего реэкспорта 800 тысяч тонн нефтепродуктов. Однако фактически нефтепродукты не реэкспортировались, а оставались в Украине. В результате с 2012 по 2014 гг. государству был нанесен ущерб в сумме 1,2 млрд гривен.

Реализовать данную схему Курченко помогали сотрудники таможни, налоговых органов и частные предприниматели. Объявлено о подозрении в содействии действия по уклонению от уплаты налогов, подделке документов трем государственным инспекторам Одесской таможни и двум представителям частных компаний.

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