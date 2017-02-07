Суд арестовал четыре судна, которые должны были транспортировать нефтепродукты по "схеме Курченко"

Приморский райсуд Одессы арестовал четыре речных судна, которые по "схеме Курченко" должны были транспортировать нефтепродукты.

Об этом во вторник 7 февраля сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Согласно сообщению, по ходатайству прокуратуры Приморским районным судом наложен арест на 4 речных судна на территории Ренийского морского торгового порта, которые, в соответствии с преступной схемой, решено было использовать для вывоза нефтепродуктов за границу.

Отмечается, что данные плавсредства фактически не загружались, а их заход на причал осуществлялся для конспирации незаконной деятельности.

Сейчас принимаются меры по передаче арестованного имущества на ответственное хранение государственным органам. На указанных плавсредствах продолжаются обыски.

Как сообщалось, Курченко фигурирует в уголовном производстве как руководитель преступной организации, которая на протяжении 2010 – начала 2014 гг. совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом. В частности, в указанный период Курченко организовал совершение возглавляемым им ОПГ незаконного завладения добытого ПАО "Укргазвыдобування", ПАО "Укрнафта" и принадлежащего государству сжиженного газа на общую сумму 2,2 млрд гривен путем его противоправного приобретения на специализированных аукционах по ценам значительно ниже рыночных, якобы для нужд населения.

В то же время, фактически сжиженный газ членами преступной группировки в дальнейшем реализовывался подконтрольными Курченко субъектами по рыночным ценам на территории Украины.

С марта 2014 года Курченко находится в международном розыске.

2 февраля стало известно, что прокуратура Одесской области совместно с полицией и СБУ в рамках расследования "дела Курченко" установила факт использования Одесского нефтеперерабатывающего завода (ОНПЗ) для уклонения от налогов в особо крупных размерах: на ОНПЗ было поставлено для переработки якобы с целью дальнейшего реэкспорта 800 тысяч тонн нефтепродуктов. Однако фактически нефтепродукты не реэкспортировались, а оставались в Украине. В результате с 2012 по 2014 гг. государству был нанесен ущерб в сумме 1,2 млрд гривен.

Реализовать данную схему Курченко помогали сотрудники таможни, налоговых органов и частные предприниматели. Объявлено о подозрении в содействии действия по уклонению от уплаты налогов, подделке документов трем государственным инспекторам Одесской таможни и двум представителям частных компаний.

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