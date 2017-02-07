Парасюк открыл "большой секрет" о президентских и парламентских выборах в октябре - СМИ

Народный депутат Владимир Парасюк заявил, что владеет информацией согласно которой в октябре в Украине пройдут выборы.

Об этом он сообщил во вторник 7 февраля в кулуарах парламента, передает "Цензор.НЕТ".

При этом он уточнил, что сначала пройдут президентские выборы, а потом парламентские. По его данным, выборы пройдут 22 октября.

"Я вам расскажу больший секрет – планируются сначала президентские выборы, а потом парламентские на октябрь. Дата о которой я знаю - 22 октября. Будет ли это реальностью - я точно сказать не могу", - заявил нардеп.

Кроме того, Парасюк отрицает все заявления по поводу прекращения блокады сообщения с оккупированными территориями.

"Я только что разговаривал со штабом - все работает, планируется следующая акция по блокаде еще одной ветки железной дороги", - рассказал народный депутат.

Напомним, в начале января спикер ВРУ Андрей Парубий заявил, что досрочных выборов в Верховную Раду в 2017 году не будет. По его словам, этот сценарий навязывается Россией, но в Украине он не будет иметь успеха: "Досрочных выборов не будет. Я глубоко убежден, что тот сценарий, который навязывается Украине, снаружи - это сценарий не украинский".

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