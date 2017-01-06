На Закарпатье восстановили движение фур. На Днепропетровщину грузовики не пускают, Киев подумывает закрыть им въезд

В Закарпатской области проезд по автодорогам государственного значения обеспечен в нормальном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ДСНС).

На Днепропетровщине ограничили движение для всех видов транспорта

В Кировоградской области тоже ограничили движение транспорта

Власти Киева предупредили о возможном запрете въезда в город грузовикам

В Одесской области 17 населенных пунктов остались без электроэнергии из-за непогоды



Водителям грузового транспорта, которые не могут самостоятельно преодолеть скользкие дороги, спасатели оказывают помощь в буксировке. Всего с начала сильных снегопадов уже отбуксировано 89 транспортных средств.

Кроме того, подразделения ДСНС и облавтодора продолжают ликвидировать последствия схода лавины на автодорогу местного значения Колочава-Хуст между населенными пунктами Ольшаны и Мерешор.

Напомним, 4 января вследствие ухудшения погодных условий на территории Закарпатской области зафиксирован сход двух лавин. В первом случае снежные массы сошли на автодорогу местного значения между населенными пунктами Нересница и Широкий Луг Тячевского района. Вторая лавина сошла на автодорогу местного значения Колочава-Хуст, между селом Ольшаны Хустского района и селом Мерешор Межгорского района.

Как сообщалось, в Украину на Рождество придут 20-градусные морозы. В частности, по прогнозам Укргидрометцентра, 6-7 января ночью будет 13-19 грдусов мороза, местами до 20-26 градусов, днем до 11-17 градусов мороза. 8-9 января холодная погода в Украине сохранится.

Ранее синоптики прогнозировали, что зима 2016 - 2017 годов в Украине будет в целом теплой, но с несколькими периодами резких похолоданий, которые будут сменяться потеплением до положительных температур.

На Днепропетровщине ограничили движение для всех видов транспорта



В связи со снегопадом в Днепропетровской области на нескольких трассах ограничили движение для всех видов транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления безопасности дорожного движения.

"В Днепропетровской области ограничено движение для всех видов транспорта на трассах: Н-11 Днепр - Николаев от 166 до 170 км (от Кривого Рога до границы с Николаевской областью), на трассе Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье от 77 до 104 км, от 161 до 247 км (от границы Кировоградской до границы с Запорожской областью). Также на трассе Р-74 Пятихатки - Кривой Рог – Широкое", - говорится в сообщении.

Кроме того, ограничено движение транспорта на трассе Одесса – Рени на Одесчине, а также движение грузовиков в Днепропетровской области.

Напомним, что ранее ограничения были введены в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

В Одесской области было ограничено движение грузовых транспортных средств и пассажирского транспорта на автомобильных дорогах общего пользования; а/д М-15 Одесса-Рени с 84 до 306 км (от поворота к с. Монаши до Рени) - для всех видов транспорта.

В Николаевской области было ограничено движение для всех видов транспорта на автомобильных дорогах общего пользования.

На Херсонщине было ограничено движение грузовых транспортных средств на автодороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск от 177 до 207 км (от границы с Николаевской областью в г. Херсон).

В Кировоградской области тоже ограничили движение транспорта



На Кировоградщине в связи с ухудшение погодных условий с 15.00 введен запрет на выезд всех категорий транспортных средств на дорогах общего пользования государственного и местного значения.

Об этом сообщает пресс-служба Кировоградской ОГА.

"Сегодня на заседании областного оперативного штаба для принятия безотлагательных мер в случае возникновения чрезвычайных ситуаций принято решение об ограничении из 12 часа движения для проезда крупногабаритного транспорта на автомобильных дорогах общего пользования государственного и местного значения Кировоградской области. В связи с ожиданием последующего ухудшения погодных условий с 15.00 час. будет введен запрет на выезд всех категорий транспортных средств на дорогах общего пользования государственного и местного значения Кировоградской области", - говорится в сообщении.

В связи со значительным ухудшением погодных условий днем 6 и на протяжении суток 7 января на территории Кировоградской области ожидаются сложные погодные условия: сильный снег, местами очень сильный, сильная метель. В восточной части области сильные осадки, сильный гололед. На дорогах гололедица, снежные заносы. Ветер 15-20 м/с.

Власти Киева предупредили о возможном запрете въезда в город грузовикам



В субботу, 7 января, Киевская администрация намерена ограничить въезд в столицу крупногабаритного транспорта в связи с ухудшением погодных условий, сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

"В случае снегопада в субботу утром будет принято решение перекрыть въезд в столицу крупногабаритного транспорта", - говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

"У нас готовы к работе около 600 единиц техники: 380 автомобилей коммунальной корпорации Киевавтодор, а также механизация ЖЭКов. Отработанные маршруты уборки, чтобы обеспечить оперативную уборку улицы", - сказал Пантелеев.

Чиновник призвал киевлян поддержать коммунальщиков в этой работе и не пользоваться собственным транспортом.

"По возможности просим пересаживаться на общественный транспорт, чтобы не создавать заторов большим количеством авто, а также не парковать машины в местах, где они будут мешать уборке", – подчеркнул он.

Представители патрульной полиции столицы будут регулировать въезд в город грузовых автомобилей, чтобы те не мешали работе снегоуборочной техники.

В Одесской области 17 населенных пунктов остались без электроэнергии из-за непогоды



17 населенных пунктов в 6 районах Одесской области остались без электроснабжения из-за непогоды.

Как сообщила на своей странице в Facebook и.о. главы Одесской областной государственной администрации Соломия Бобровская, над восстановлением энергоснабжения работают 28 бригад и 32 единиц техники.

Кроме того, по ее данным, в регионе остановлено отправление автобусов пригородных и междугородных внутриобластных автобусных маршрутов общего пользования.

На дорогах области работает 75 единиц техники, в режиме ожидания находится 66 единиц техники.

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