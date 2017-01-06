В центре оккупированного Севастополя попытались сжечь российский флаг

В центре оккупированного Севастополя неизвестный мужчина пытался сжечь российский флаг.
Как сообщает в пятницу 6 января Цензор.НЕТ, мужчина пытался сопротивляться, но был арестован оккупационной полицией и сотрудниками частного охранного предприятия. Неизвестный пытался провести свою акцию в Артиллерийской бухте.
Местные СМИ сообщают, что прибывшие на место полицейские столкнулись с активным сопротивлением.
"Неизвестный, продолжая выкрикивать оскорбления, нанес несколько ударов полицейскому, после чего стал вырываться от пытавшихся его успокоить охранников и правоохранителей", - говорится в их сообщениях.
Напомним, ранее сообщалось, что в Алуште после разгона силовиками митингующих вывесили флаг Украины.
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