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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 6 января 2017 г.
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Украинцев призывают воздержаться от поездок в Ливию
время публикации: 07:34
последнее обновление: 07:34
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Министерство иностранных дел призывает граждан Украины воздержаться от поездок в Ливию ввиду крайне сложной ситуацией с безопасностью в этой стране

Министерство иностранных дел призывает граждан Украины воздержаться от поездок в Ливию ввиду крайне сложной ситуацией с безопасностью в этой стране. Об этом говорится на странице департамента консульской службы МИД в Facebook.

"В очередной раз подчеркиваем необходимость воздержаться от поездок в Ливию, учитывая серьезную опасность и несостоятельность ливийских органов власти гарантировать безопасность и правопорядок на всей территории страны. Напоминаем также об ограниченных возможностях консульской защиты при чрезвычайных ситуациях на территории Ливии, поскольку украинское дипломатическое учреждение дислоцировано в Тунисе", - отмечается в сообщении.

Предупреждение МИД адресованы прежде всего украинским медицинским работникам, которые трудоустраиваются в ливийских медицинских учреждениях. МИД предостерегал, что в большинстве случаев контракты, которые заключаются с украинскими медиками, кардинально отличаются от реальных условий работы, прежде всего – в вопросах личной безопасности, оплаты труда и возвращения в Украину.

Одним из недавних случаев был арест и заключение украинского медицинского работника местными "правоохранительными органами" по надуманному обвинению. На самом же деле руководитель ливийского медучреждения, в котором работал наш соотечественник, склонял его таким образом к заключению нового контракта в ситуации, когда украинец настаивал на проведении с ним окончательного расчета и возвращении на Родину. Лишь благодаря оперативному вмешательству Посольства Украины в Тунисе украинский врач был освобожден из-под стражи.

Напомним, после гражданской войны и свержения в 2011 году Муаммара Каддафи в Ливии сохраняется напряженная обстановка. Страна оказалась раздробленной, в ней действует большое число вооруженных формирований, организованных по территориальному или племенному принципу, между которыми периодически происходят вооруженные столкновения.

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Пятница, 6 января 2017 г.  

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