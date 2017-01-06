В Ужгороде продлили карантин в школах до 16 января. Об этом сообщает пресс-служба Ужгородского горсовета.

"Поскольку показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения Ужгорода остается одним из самых высоких в области, было принято решение продлить карантинные мероприятия. Ограничительные противоэпидемические мероприятия в детсадах продолжат, продолжится и ежедневный мониторинг посещения детьми дошкольных учебных заведений. Занятия в общеобразовательных учреждениях и школьных отделениях учебно-воспитательных комплексов города возобновятся 16 января", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы Ужгородского горсовета, с 29 декабря 2016 года по 5 января 2017 года за медицинской помощью по поводу острых респираторных вирусных инфекций обратились 642 ужгородца. По сравнению с показателями предыдущей недели количество больных уменьшилось вдвое, в то же время уровень заболеваемости на 39,2% все еще превышает уровень эпидемического порога.

В то же время, по данным медиков, по состоянию на 4 января положительный прирост заболеваемости по сравнению с предыдущим днем отмечается на 11 админтерритория (в г.Ужгород, Ужгородском, Б.Березнянском, Виноградовском, Свалявском, Воловецком, Мукачевском, Береговском, Хустском, Межгорском и Раховском районах).

В настоящее время самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по 3 января зафиксировали на Виноградовщине, Межгорье, Береговщине, Ужгородщине и г.Ужгород. Меньше всего заболевших регистрируется в Раховском и Тячевском районах.

Ранее сообщалось, что от гриппа скончались уже 6 человек. Эпидемпорог превышен в 21 области.

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