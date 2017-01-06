Началась ликвидация телеканала УТР

Министерство информационной политики ликвидировало украинский государственный канал иновещания "УТР", на базе которого была создана "Мультимедийная платформа иновещания Украины". Об этом сообщается на сайте министерства.
Отмечается, что министр информполитики Юрий Стець в конце декабря подписал приказ о ликвидации УТР во исполнение Закона "О системе иновещания Украины" и с целью экономии госсредств.
"Замечу, что процесс ликвидации длительный, потому проводится полная инвентаризация, идет анализ того, что переводится, которая списывается. В то же время МИП будет контролировать, чтобы в процессе ликвидации не нарушались права работников", - прокомментировал ситуацию замминистра Артем Биденко.
Напомним, запуск "Мультимедийной платформы иновещания Украины" состоялся 1 октября 2015 года. Вместо спутникового телеканала УТР в эфире стартовал телеканал UA/TV. Он вещал с трех спутников: Amos 3, Azerspace 1, Galaxy 19, а также в интернете на собственном канале в YouTube.
UA/TV транслируется в Молдове, Эстонии, Азербайджане, Польше, Дании, Израиле, Грузии, Латвии. С 2017 года его можно будет также смотреть во Франции. В декабре на телеканале UА/TV начала работу крымскотатарская редакция. Пока ее эфир занимает полчаса, но в перспективе планируется увеличить до одного часа.
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