На Мариупольском направлении боевики ведут обстрелы по всей линии соприкосновения

Боевики начали сегодняшние сутки с мощного обстрела на Луганском направлении.

Об этом сообщил в пятницу 6 января на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузянык.

"Сутки начались с мощного обстрела из 152-мм пушек. За 10 минут боевики выпустили 50 артснарядов по украинским позициям возле села Троицкое. Также неподалеку Новозвановки боевики сделали 20 минометных выстрелов. Враг продолжает тактику применения тяжелого оружия преимущественно ночью", - рассказал спикер.

На Донецком направлении боевики 6 раз нарушили перемирие, почти все случаи – в районах Авдеевки и поселка Луганское. В обоих местах противник стрелял из минометов – в целом выпустили 49 мин, сказал Мотузянык.

По его словам, на Мариупольском направлении обстрелы продолжались по всей линии соприкосновения – от Красногоровки и Марьинки на севере через Новотроицкое, Павлополь и Гнутово до сел Водяное и Широкино на побережье Азовского моря. Почти все провокации сопровождались огнем из легкого оружия, только поздно ночью противник выпустил 5 минометных мин возле Марьинки.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки боевики продолжили обстрелы украинских позиций на всех направлениях, всего они открывали огонь 32 раза. Один военнослужащий был ранен.

Напомним, 24 декабря 2016 года оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе.

Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также, 23 декабря, силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

28 декабря силы АТО отразили атаку боевиков возле Крутой Балки.

30 декабря украинские военные отразили две атаки под Попасной.

1 января 2017-го, в первый день нового года, боевики 38 раз обстреляли позиции сил АТО, из них 26 раз – на мариупольском направлении.

Cсылки по теме: