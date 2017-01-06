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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 6 января 2017 г.
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Ефремов и его адвокаты на явились на суд. Заседание перенесли на 10 января
время публикации: 14:10
последнее обновление: 14:15
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Ефремов и его адвокаты на явились на суд. Заседание перенесли на 10 января

Слушание по делу экс-главы фракции Партии регионов в Верховной Раде прошлого созыва Александра Ефремова, которого обвиняют в государственной измене и в содействии деятельности группировки "ЛНР", перенесено на 10 января.

Заседание, которое должно состояться в пятницу 6 января в 11.00 в Апелляционном суде Северодонецка, перенесли из-за неявки адвокатов подсудимого и его самого, сообщает "Укринформ".

Судить Ефремова будет суд в составе трех судей.

Кстати, 29 декабря пресс-служба Генпрокуратуры обнародовала информацию о составлении сообщений о подозрениях ближайшим подельникам Ефремова: председателю Луганского областного совета Валерию Голенко, городскому голове Луганска Сергею Кравченко и их первым заместителям, а также бывшему нардепу Сергею Горохову.

Как сообщалось, Ефремов подозревается в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации; пособничестве в захвате здания управления СБУ в Луганской области; совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; содействии в создании и деятельности террористической организации "ЛНР", а также в государственной измене.

3 января Ефремову и его адвокатам вручили обвинительный акт.

Напомним, Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля в аэропорту Киева. Кроме посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность страны, Ефремову вменяется прямая поддержка преступной организации "ЛНР", а также незаконное завладение имуществом компании "Луганскуголь".

Сам Ефремов убеждал, что не виновен в преступлениях, инкриминируемых ему Генпрокуратурой.

24 ноября суд еще раз продлил Ефремову арест - до 22 января 2017 года.

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