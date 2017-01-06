На Николаевщине безработных учат искать работу с помощью мультфильмов

На Николаевщине внедрили собственный метод для соискателей: их учат трудоустраиваться с помощью мультфильмов. Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского областного центра занятости.
"В Новобугском районном центре занятости состоялась презентация первых серий мультсериала «Поиск работы». Вот уже больше месяца Степан Овальченко – герой мультсериала - искатель работы №1. За него болеют как безработные, так и работодатели, комментируя его поведение, анализируя его ошибки в оформлении резюме", - говорится в сообщении.
После просмотра шести серий среди безработных был проведен опрос о том, какие же факты из опыта поиска работы главного героя сериала стали им пригодится.
Рейтинг "приключений" героя мультсериала таков: 47% процентов опрошенных самым полезным для себя считают опыт Степана в подготовке идеального резюме, стратегия поведения на собеседовании оказалась интересной для 32% респондентов, пути выявления собственных критериев поиска подходящего работодателя стали полезными для 12% соискателей работы, методы представления работодателю своих личных качеств (внимательность, инициативность, стрессоустойчивость) заинтересовали 9% безработных.
Напомним, в Украине на одну вакансию претендует 9 человек.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что на оккупированном Донбассе уровень безработицы достигает 80%.
При этом МВФ прогнозирует Украине постепенное снижение инфляции и безработицы.
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