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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 6 января 2017 г.
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Украинские сапёры нашли и обезвредили 3 самодельных взрывустройства под водоводом канала "Северский Донец – Донбасс"
время публикации: 12:44
последнее обновление: 13:09
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Украинские сапёры нашли и обезвредили 3 самодельных взрывчатки под водоводом канала "Северский Донец – Донбасс"
Украинские сапёры нашли и обезвредили 3 самодельных взрывчатки под водоводом канала "Северский Донец – Донбасс"

Специалисты центра разминирования обнаружили и обезвредили несколько самодельных взрывных устройств, установленных под водоводом канала "Северский Донец – Донбасс", сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Недавно во время проведения инженерной разведки и разминирования в районе населенного пункта Майорск - Балка Шумы вдоль канала "Северский Донец - Донбасс" личный состав Центра разминирования обнаружил 3 самодельных взрывных устройства, заложенных под водопроводом "Северский Донец - Донбасс". Умелыми действиями саперов были уничтожены самодельные взрывные устройства, что предупредило совершение теракта", - говорится в сообщении пресс-центра на странице в Фейсбуке в пятницу.

Кроме того, во время проведения инженерной разведки и разминирования территории детского лагеря в районе населенных пунктов Степное - Березовое личный состав центра разминирования обнаружил тайник артиллерийских боеприпасов. Саперы уничтожили на месте более 200 боеприпасов, в том числе боевые элементы РСЗО "Смерч" и "Ураган", также изъяли более 100 единиц новейших артиллерийских боеприпасов производства РФ, которые в дальнейшем будут использованы по назначению, подчеркнули в пресс-центре штаба АТО.

Ранее сообщалось, что для полного разминирования Донбасса понадобится не менее 10 лет.

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Пятница, 6 января 2017 г.  

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