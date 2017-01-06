Стало известно, в каком городе самая дорогая новогодняя ёлка

Самое дорогое новогоднее дерево установили на площади города власти Ирпеня Киевской области. Покупка обошлась городу почти в 200 тысяч гривен, пишет "Апостроф".

На сайте публичных закупок Prozorro сообщается, что отдел культуры, национальностей и религий Ирпенского городского совета произвел закупку ствола сосны размером 16 метров за 199500 гривень.

То, что городская елка Ирпеня является самой дорогой в Украине, подтвердил и заместитель министра экономического развития Максим Нефьодов в комментарии журналистам ТК "Украина".

"Самая дорогая елка, которую мы нашли – ее закупили в Ирпене. Она стоит 199 тысяч", - рассказал он.

Стоит отметить, что такую сумму власти города выложили только за одно дерево, без учета украшений.

Напомним, главную елку страны в Киеве открыли 19 декабря. Дерево привезли из Ивано-Франковской области, оно - более 26 метров в высоту и, по заверениям лесников, уже достигла 86 лет.

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