Военные РФ на оккупированной части Донбасса ограбили и изнасиловали местную жительницу, - разведка

Военнослужащие Российской Федерации на украинском Донбассе ограбили и изнасиловали местную жительницу.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook в пятницу 6 января.

В ведомстве отмечают, что сейчас в рядах военных РФ на Донбассе продолжаются бесчинства и противоправные действия в отношении гражданского населения на временно оккупированных территориях Донбасса.

"5 января кадровые российские военнослужащие, которые проходят службу в составе 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ, ворвались в дом гражданского лица и совершили ограбление и изнасилование женщины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в середине декабря 2016-го на временно оккупированных территориях Донецкой области боевиков из состава "3-й отдельной мотострелковой бригады" руководство группировки "ДНР" заподозрило в шпионаже.

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