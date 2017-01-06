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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 6 января 2017 г.
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В двух областях Украины зафиксирована вспышка птичьего гриппа

время публикации: 09:15
последнее обновление: 09:15
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В Черновицкой и Одесской областях зафиксирована вспышка птичьего гриппа

В Черновицкой и Одесской областях зафиксирована вспышка птичьего гриппа. Об этом сообщает пресс-служба Госпотребслужбы.

Так, в поселке Черторыя Черновицкой области после выявления птичьего гриппа у лебедей зафиксирована гибель кур в одном из домашних хозяйств. В лаборатории подтвердили, что птица погибла от птичьего гриппа. В очаге заболевания принимаются меры по локализации и недопущению распространения вируса.

В Одесской области в СПК "Дружба" (с. Мирное Килийского района) зарегистрирована гибель 1099 голов птицы (куры и гуси) из 10251 голов (4831 гол. кур и 5420 гл. гусей), содержавшихся в хозяйстве. При исследовании отобранных проб патологического биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы установлен диагноз - птичий грипп.

Напомним, в ноябре в Украине зафиксирована вспышка птичьего гриппа впервые с 2008 года. В подсобных хозяйствах граждан Херсонской области была зарегистрирована гибель птицы разных видов.

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Пятница, 6 января 2017 г.  

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