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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 6 января 2017 г.
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Минобороны накажет 7 чиновников из-за плохой организации торжеств в аэропорту Мариуполя
время публикации: 12:13
последнее обновление: 12:39
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Минобороны накажет 7 чиновников из-за плохой организации торжеств в аэропорту Мариуполя

Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины завершила служебное расследование факта ненадлежащей организации перевозки и расположения в Мариупольском аэропорту военнослужащих ВСУ - участников торжеств в Мариуполе (Донецкая обл.) 31 декабря 2016 года – семь должностных лиц будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

"По результатам служебного расследования, семь должностных лиц, чьи действия привели к возникновению этой ситуации, получат дисциплинарные взыскания", - говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Украины.

Эту же информацию подтвердил глава Минобороны Степан Полторак. "Ознакомился с результатами проведенного служебного расследования по факту ненадлежащей организации перевозки и размещения военнослужащих - участников торжеств в Мариуполе 31 декабря 2016 года. Семь должностных лиц, чьи действия привели к возникновению этой ситуации, получат дисциплинарные взыскания", - написал он на странице в Фейсбуке.

Ранее Полторак сообщал: "Возмущен действиями руководства штаба АТО, командования ОТУ "Мариуполь" и 54 бригады, которые не обеспечили надлежащей доставки и размещения военнослужащих, вызванных из подразделений для награждения. Дал указание ускорить ход служебного расследования. До 5 января ВСП должен доложить о должностных лиц, виновных в сложившейся ситуации и определить их степень ответственности. Всех виновных должностных лиц привлекут к дисциплинарной ответственности".

Как сообщали СМИ, речь идет о ситуации, когда в новогоднюю ночь после награждения в Мариуполе бойцы АТО вынуждены были встречать Новый год на Мариупольском аэродроме.

31 декабря президент Украины Петр Порошенко вместе с американскими сенаторами посещали командный пункт в районе Широкино (Мариупольское направление зоны АТО), чтобы поздравить военнослужащих с Новым годом.

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