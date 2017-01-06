Земельные махинации Добкина и Кернеса: за 4 месяца после обысков у следствия нет подозреваемых

Прошло больше четырех месяцев после обысков у Добкина и Кернеса, однако до сих пор у ГПУ нет подозреваемых в этом деле.

Об этом говорится в материале Громадського радіо.

В сообщении отмечается: "Более чем четыре миллиарда гривен ущерба, 653 гектара отчужденных земель в пределах Харькова - так генеральный прокурор Украины Юрий Луценко характеризовал дело, в рамках которого в прошлом году 15 сентября следователи обыскали гостиницу, где живет мэр Харькова Геннадий Кернес, и помещение Харьковского городского совета. Тогда правоохранители пришли в дом, зарегистрированный на жену бывшего мэра Харькова, ныне нардепа Михаила Добкина. Но депутат показал паспорт с пропиской в этом доме - без согласования Верховной Рады обыскать жилье следователи не могли.

Дело прокуратура возбудила по факту раздачи земель жилищно-строительным кооперативам.

"Нам надо доказать, что руководство города Харькова, по нашей версии, создало преступную организацию, и, будучи в сговоре с руководителями различных департаментов - юридического, земельного и тому подобное, - готовило документы о фиктивных жилищные кооперативы, которым и передавало коммунальную землю. Потом счастливыми обладателями этих земель, якобы кооператорами, становились люди, связанные с самими же злоумышленниками, которые создали эту схему", - рассказывал на брифинге генпрокурор.

Луценко приводил пример, что именно на земле, переданным жилищно-строительному кооперативу, построил свой дом Михаил Добкин.

Отвечая на вопросы журналистов,генеральный прокурор запутался в статусе Кернеса и Добкина - сначала сказал, что они пока являются свидетелями, потом отметил, что бывший и нынешний руководители Харькова являются подозреваемыми.

Позицию начальника впоследствии скорректировала пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган. Она уточнила, что пока Геннадий Кернес и Михаил Добкин - свидетели.

В общем 15 сентября прокуратура провела 120 обысков - кроме мэра Харькова, у его подчиненных и депутатов Харьковского горсовета. В прямом эфире нескольких каналов Луценко называл других фигурантов "кооперативного дела", кроме Геннадия Кернеса и Михаила Добкина: руководитель юридического департамента Харьковского горсовета Владимир Коваленко, главный архитектор города Сергей Чечельницкий, бывший руководитель областного управления Госземагентства Юрий Санин.

"Именно эти лица подозреваются в создании преступной организации с целью хищения государственных средств через злоупотребление служебными обязанностями", - объяснял генпрокурор Юрий Луценко.

И дал обещание харьковчанам: "650 гектаров на балансовую стоимость 4 миллиардов гривен, которые были украдены из харьковской собственности, вернутся в харьковскую собственность. Это я точно гарантирую. При этом буду очень стараться, чтобы за это ответили эти люди, которые организовали эту схему".

После обысков прошло почти 4 месяца. "Громадське радіо" направило запрос в Генеральную прокуратуру - и узнало, что подозреваемых в "кооперативном деле" до сих пор нет.

"С целью полного и объективного исследования всех обстоятельств уголовного производства органом досудебного расследования принимаются все необходимые следственные (розыскные) действия, направленные на проверку имеющейся у следователя информации относительно возможного совершения противоправных действий. В настоящее время сообщение о подозрении в совершении уголовного правонарушения не осуществлялось", - ответила начальник отдела рассмотрения запросов на публичную информацию Наталья Теличко.

Почему о подозрении никому не сообщили, планирует ли прокуратура ходатайствовать об обыске у нардепа Михаила Добкина, на каком этапе следствие сейчас - на все эти вопросы Теличко не ответила, указав, что это информация с ограниченным доступом.

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