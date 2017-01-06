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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 6 января 2017 г.
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Нацполиция сообщила об увеличении штата и дополнительном наборе
время публикации: 07:18
последнее обновление: 07:47
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В конце января будет объявлен дополнительный набор в подразделения Национальной полиции. Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Константин Бушуев

В конце января будет объявлен дополнительный набор в подразделения Национальной полиции. Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Константин Бушуев, передает пресс-служба полиции.

"По словам Константина Бушуева, в ближайшее время будет увеличен штат полиции. Следовательно, в конце января начинается процесс отбора следователей, оперативных работников и участковых офицеров полиции. Также дополнительно будут открыты конкурсы для набора в патрульную полицию", - говорится в сообщении.

Участие в конкурсах смогут принять все граждане Украины, которые отвечают определенным требованиям.

Кроме того, Бушуев рассказал, что в последнее время активно развиваются несколько направлений реформы полиции.

"В частности, реализация принципа "community policing" и построение нового подхода к охране общественного порядка. Их основным принципом является привлечение к работе на улицах как можно большего количества сотрудников полиции и вывод их на улицы в небольших городах и селах", - отметил он.

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