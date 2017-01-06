Нацполиция сообщила об увеличении штата и дополнительном наборе

В конце января будет объявлен дополнительный набор в подразделения Национальной полиции. Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Константин Бушуев, передает пресс-служба полиции.
"По словам Константина Бушуева, в ближайшее время будет увеличен штат полиции. Следовательно, в конце января начинается процесс отбора следователей, оперативных работников и участковых офицеров полиции. Также дополнительно будут открыты конкурсы для набора в патрульную полицию", - говорится в сообщении.
Участие в конкурсах смогут принять все граждане Украины, которые отвечают определенным требованиям.
Кроме того, Бушуев рассказал, что в последнее время активно развиваются несколько направлений реформы полиции.
"В частности, реализация принципа "community policing" и построение нового подхода к охране общественного порядка. Их основным принципом является привлечение к работе на улицах как можно большего количества сотрудников полиции и вывод их на улицы в небольших городах и селах", - отметил он.
Ранее глава МВД Арсен Аваков рассказал о задачах и бюджете на 2017 год.
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