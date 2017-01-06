 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Пятница, 6 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

НАБУ занялось расследованием новых дел из-за деклараций одного нардепа и двух глав РГА
время публикации: 15:25
последнее обновление: 15:30
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

НАБУ занялось расследованием новых дел из-за деклараций одного нардепа и двух глав РГА

Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование еще двух угловных производств по фактам декларирования недостоверной информации и одного – о неподаче e-декларации.

Производства открыты по ст.366-1 Уголовного кодекса Украины в отношении народного депутата и двух глав районных государственных администраций, сообщает сайт НАБУ.

Сведения о правонарушении в отношении народного депутата внесены в Единый реестр досудебных расследований на основании материалов информационно-аналитического исследования Управления аналитики и обработки информации НАБУ.

Имя нардепа в сообщении не называют.

Информация о представлении заведомо недостоверных сведений в декларации главой одной из районных государственных администраций, а также об умышленном непредоставлении е-декларации другим главой районной госадминистрации внесена в Единый реестр досудебных расследований по результатам рассмотрения заявлений одной из общественных организаций.

17 ноября 2016 года НАБУ зарегистрировало первые 3 уголовных производства по фактам незаконного обогащения (ч. 2 и ч. 3 ст. 368-2 УК Украины) на основании анализа сведений, приведенных в е-декларациях. Два производства открыты в отношении народных депутатов Украины и одно – представителя судебной ветви власти.

В декабре прошлого года НАБУ начало расследование еще 7 уголовных производств. Ведется досудебное расследование.

facebook

Cсылки по теме:

Сытник: открыты дела по четырём е-декларациям чиновников
// NEWSru.ua // Украина // 9 декабря 2016 г.

Генпрокуратура ждёт от НАПК объяснений по е-декларации Рычковой
// NEWSru.ua // Украина // 30 ноября 2016 г.

Конституционный Суд возьмётся за e-декларирование под конец декабря
// NEWSru.ua // Украина // 29 ноября 2016 г.

НАБУ открыло первые три производства по результатам анализа е-деклараций
// NEWSru.ua // Украина // 18 ноября 2016 г.

МВФ требует приговоров суда по "засветившиимся" во время е-декларирования взяточникам
// NEWSru.ua // Экономика // 10 ноября 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 16:57
 На Мариупольском направлении боевики ведут обстрелы по всей линии соприкосновения
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Пятница, 6 января 2017 г.  

Последняя новость – 16:57

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017