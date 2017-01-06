Врачи и Нацполиция дали советы украинцам, как пережить морозы

В Украину идут сильные холода. Чтобы не стать жертвой переохлаждения и не подхватить ряд недугов, врачи рекомендуют не допускать переохлаждения организма, тепло одеваться и перекусывать горячей пищей. Об этом сообщила врач Виктория Савицкая, передает ГолосUA.

Нацполиция дала советы водителям в непогоду



Когда температура за окном опускается ниже -15 градусов очень важно незадолго до выхода из дома перекусить чем-то теплым, выпить чашку горячего чая с имбирем (эта специя ускоряет кровообращение и согревает организм изнутри).

Если предстоит стоять на остановке в ожидании транспорта, нужно спрятаться под козырьком или за киоском, чтобы как можно меньше чувствовать ветер. Даже если холодно - не дрожать, ведь человек замерзает еще быстрее, так как хватает преждевременно "глоток" холодного воздуха, до того как успел выдохнуть.

Выходя из дома на морозный воздух, не делайте сразу глубокий вдох! Резкий поток холодного воздуха может спровоцировать рефлекторный спазм бронхов.

Вдыхайте только носом, закройте плотно рот, а лучше спрячьте губы за плотным шарфом. При этом не стойте на месте – шагайте взад-вперед, чтобы усилить кровообращение в конечностях.

Если на морозе или на ветру у вас слезятся глаза, за 10 - 15 минут до выхода на мороз закапайте в глаза антигистаминные капли. Не лишним будет также приобрести шапку с козырьком, и нацепить сверху капюшон – чтобы защитить глаза от ветра.

Нацполиция дала советы водителям в непогоду



Нацполиция просит водителей быть осторожными в связи с ухудшением погодных условий в Украине с 6 января. Об этом говорится в сообщении на сайте Управления безопасности дорожного движения.

"В частности, не забывайте о зарядном устройстве к мобильному, горячих напитках в термосе, запишите номера телефонов оперативных и аварийных служб", - советует полиция водителям.

Кроме стандартных предметов, (аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, баллонного ключа, буксировочного троса, запасного колеса и домкрата), в сильные морозы не лишними будут комплект теплой одежды, фонарь на батарейках, провода "прикуривания", скребок для стекла и щетка, свечи, спички, небольшая лопата.

Кроме того, водителей просят помогать тем, кто попал в трудную ситуацию.

"Отправляясь в дорогу, водителям следует проверить соответствующее укомплектование авто, техническое состояние транспортного средства, позаботиться о запасе топлива", - сказано в сообщении.

По информации Гидрометцентра, с завтрашнего дня Украину ожидает резкое похолодание, снегопады, на дорогах - гололедица.

В частности, 6 января сложные погодные условия: днем в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской областях сильные снегопады, метели, снежные заносы (в Одесской, Николаевской и Кировоградской местами очень сильный снег) в восточных, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях мокрый снег и дождь, местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед; на остальной территории небольшой снег. На дорогах страны гололедица.

6-7 января резкое снижение температуры ночью до 13-19 мороза (в западных, северных и центральных областях местами до 20-26 мороза), днем до 11-17 мороза; в юго-восточной части ночью и днем до 6-13 мороза.

Как сообщалось, в Украину на Рождество придут 20-градусные морозы. В частности, по прогнозам Укргидрометцентра, 6-7 января ночью 13-19 гр, местами до 20-26 гр мороза, днем до 11-17 градусов мороза. 8-9 января холодная погода в Украине сохранится.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун предупреждает украинцев, что длительное пребывание на улице в сильный мороз может вызвать обморожение.

"Вскоре Украину охватят сильные морозы. Согласно сообщениям Гидрометцентра, на Рождество температура будет достигать -26 градусов. Одевайтесь теплее и с осторожностью относитесь к собственному здоровью!" - посоветовала она.

Супрун призвала украинцев быть осторожными во время прогулок в морозные дни.

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