Гелетей: ни один факт покушения на Януковича не установлен, его мог пугать начальник охраны

Начальник Управления государственной охраны (УГО) Украины Валерий Гелетей заявляет, что на экс-президента Украины Виктора Януковича не готовилось ни одного покушения.

"В рамках проводимого ранее служебного расследования ни один факт покушения установлен не был", - рассказал Гелетей в интервью газете "Сегодня".

"Были опрошены все военнослужащие УГО (Управления госохраны, - ред.), которые находились в последних кортежах Януковича и отказались покидать территорию Украины вместе с ним – никто не заявил о каких-то покушениях", - заявил он.

При этом Гелетей не исключил, что начальник личной охраны Януковича Константин Кобзарь мог докладывать своему подопечному о якобы готовящихся покушениях: "Не исключаю. Хорошо зная особенности характера Януковича, его фобии, он (Кобзарь, – ред.) немало сделал для нагнетания страха вокруг безопасности шефа, с одной стороны, а с другой – для повышения своего авторитета в глазах охраняемого лица".

Гелетей также проинформировал, что вместе с экс-президентом Украину покинули 15 сотрудников Управления госохраны (УГО), написав перед этим рапорты об увольнении и сдав служебные удостоверения, табельное оружие и спецтехнику.

Напомним, Янукович заявлял о попытке покушения на него после бегства из Киева в феврале 2014 года. Он заявлял, что его кортеж обстреляли. Также он сообщал об обстрелах машин своих соратников, в том числе тогдашнего спикера Рады Владимира Рыбака. Сам Рыбак это опроверг, назвав абсурдом и ложью.

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