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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 6 января 2017 г.
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Минюст хочет открыть в тюрьмах магазины и выдать заключённым банковские карты
время публикации: 08:43
последнее обновление: 08:50
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Минюст хочет открыть в тюрьмах магазины и выдать заключённым банковские карты

Министерство юстиции намерено начать размещение магазинов в тюрьмах в текущем году. Об этом заявил в интервью "5 каналу" заместитель министра юстиции по пенитенциарной системе Денис Чернышов.

"В этом году мы будем маленькие магазинчики запускать. Сейчас с (торговыми) сетями ведем переговоры. В текущем году мы начнем реализовывать запуск магазинчиков в (пенитенциарной) системе", - сообщил он.

Чернышов также сообщил, что заключенным будут выданы зарплатные банковские карты, на которые будут поступать средства за выполняемую ими работу.

За денежные средства, перечисленные на карты, осужденные смогут приобретать продукты в тюремных магазинах.

Замминистра юстиции назвал данные нововведения одним из аспектов реформы пенитенциарной системы.

По его прогнозам реформа будет длиться 5-7 лет.

Отметим, недавно Министерство юстиции заявило о стремительном скачке количества смертей среди заключенных. Причиной этому чаще всего является нехватка медикаментов.

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Пятница, 6 января 2017 г.  

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