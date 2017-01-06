Военная прокуратура в 2016 году направила в суд 285 дел о коррупции

В 2016 году следователи военной прокуратуры направили в суд 285 обвинительных актов в отношении 329 человек в рамках производств о коррупции. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный военной прокурор Анатолий Матиос.

"Всеми следователями военной прокуратуры (144 военных следователя – не путать с 500 детективами НАБУ), кроме других более 3 тыс. расследованных и направленных в суд производств, за весь 2016 в суд направлено 285 обвинительных актов по факту получения или предоставления неправомерной выгоды в отношении 329 человек", - заявил он.

Также Матиос сообщил, что в 2016 году суды вынесли 131 обвинительный приговор, в результате чего были осуждены 135 человек.

Отметим, в августе 2016 года Матиос тоже рассказал о делах в сфере коррупции, которыми его ведомство занимается.

"За 7 месяцев текущего года следователями (на все государство 123 человека) военной прокуратуры расследовано 127 производства о взяточничестве 171 лица. Все задержаны, арестованы, часть внесла залог согласно решений судов", – написал Матиос.

Он также добавил, что в суд за 7 месяцев следователи военной прокуратуры направили 215 обвинительных актов о вымогательстве и получении взяток, а также еще 92 обвинительных актов в процессах, которые расследовались в прошлом году.

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