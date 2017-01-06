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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 6 января 2017 г.
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Кравчук рассказал, как можно прекратить войну на Донбассе
время публикации: 10:50
последнее обновление: 11:23
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Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как, по его мнению, можно прекратить войну между Украиной и РФ. При этом он отметил, что сегодня такого рецепта нет ни у кого, но искать его надо

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как, по его мнению, можно прекратить войну между Украиной и РФ. При этом он отметил, что сегодня такого рецепта нет ни у кого, но искать его надо, передает "Эхо Москвы".

"И я предлагал (и сейчас предлагаю) Кремлю определить 5 человек, моральных авторитетов, которые никогда не были у власти, в партиях - нигде… Не были. Просто моральные авторитеты. И Украина таких 5. Пусть сядут и напишут документ, что нужно сделать, чтобы прекратилась войну и наладить отношения. Не надо братские, не надо дружеские, надо просто человеческие, партнерские отношения", - заявил он.

Затем, по словам Кравчука, этот документ нужно направить на стол президенту России и главе украинского государства, и "пусть думают, как решить этот вопрос, потому что убивать - думать не надо".

Ранее Кравчук заявлял, что РФ не предпримет широкомасштабного наступления на Украину.

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