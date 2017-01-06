СБУ вызвала Губарева на допрос

Служба безопасности Украины вызывала в Киев для проведения следственных и процессуальных действий сепаратиста Павла Губарева, называвшего себя "народным губернатором Донбасса".

Как сообщает "Интерфакс-Украина", допрос сторонника пророссийских террористов назначен на 11, 12 и 13 января.

Губарева подозревают в посягательстве на территориальную целостность и независимость Украины, организации массовых беспорядков и причастности к деятельности террористических организаций.

"Подозреваемый Губарев, 10.03.1983 г.р…. вызывается в 10:00 11, 12 и 13 января 2017 года к старшему следователю ОВД ГСУ СБУ Романченко А.А. в каб. 311 по адресу: г.. Киев, ул. Владимирская, 33 для проведения следственных и процессуальных действий в уголовном производстве №22014000000000181 от 03.06.2014 по ч.3 ст.109, ч.1 ст.109, ч.2 ст.110, ч.1 ст.28 ч.1 ст.294, ч.1 ст.258-3 УК Украины", - говорится в повестке.

Напомним, СБУ объявила Губарева в розыск в июне 2014 г., а в феврале прошлого года разведка сообщала о том, что Губарева назначили "мэром" оккупированной Ясиноватой.

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