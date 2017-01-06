 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Пятница, 6 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

СБУ вызвала Губарева на допрос
время публикации: 14:58
последнее обновление: 15:37
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Служба безопасности Украины вызывала в Киев для проведения следственных и процессуальных действий сепаратиста Павла Губарева, называвшего себя "народным губернатором Донбасса"

Служба безопасности Украины вызывала в Киев для проведения следственных и процессуальных действий сепаратиста Павла Губарева, называвшего себя "народным губернатором Донбасса".

Как сообщает "Интерфакс-Украина", допрос сторонника пророссийских террористов назначен на 11, 12 и 13 января.

Губарева подозревают в посягательстве на территориальную целостность и независимость Украины, организации массовых беспорядков и причастности к деятельности террористических организаций.

"Подозреваемый Губарев, 10.03.1983 г.р…. вызывается в 10:00 11, 12 и 13 января 2017 года к старшему следователю ОВД ГСУ СБУ Романченко А.А. в каб. 311 по адресу: г.. Киев, ул. Владимирская, 33 для проведения следственных и процессуальных действий в уголовном производстве №22014000000000181 от 03.06.2014 по ч.3 ст.109, ч.1 ст.109, ч.2 ст.110, ч.1 ст.28 ч.1 ст.294, ч.1 ст.258-3 УК Украины", - говорится в повестке.

Напомним, СБУ объявила Губарева в розыск в июне 2014 г., а в феврале прошлого года разведка сообщала о том, что Губарева назначили "мэром" оккупированной Ясиноватой.

facebook

Cсылки по теме:

Парубий передал в ГПУ материалы на Медведчука, но проиграл ему повторный суд
// NEWSru.ua // Украина // 8 ноября 2016 г.

СБУ по делу о сепаратизме допрашивала адвоката Онищенко
// NEWSru.ua // Украина // 25 октября 2016 г.

Освобождённый Жемчугов рассказал о попытках покончить с собой и как боевики кололи ему "сыворотку правды"
// NEWSru.ua // Украина // 23 сентября 2016 г.

СМИ: Жилин причастен к поставкам угля с оккупированной територии в РФ и был связан с сыном Януковича
// NEWSru.ua // Украина // 21 сентября 2016 г.

Специалисты "Миротворца" длительное время переписывались с агентурой ОРДО от имени одного из командиров боевиков. Уже есть задержанные
// NEWSru.ua // Украина // 27 июля 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 16:57
 На Мариупольском направлении боевики ведут обстрелы по всей линии соприкосновения
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Пятница, 6 января 2017 г.  

Последняя новость – 16:57

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017