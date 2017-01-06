Суд отказался ограничить свободу виновнику ДТП с фотографом Левиным

Апелляционный суд лишил экс-чиновника компании украинских железных дорог "Укрзализныця" Ивана Федорко, въехавшего в авто журналиста Макса Левина с семьей, права на вождение сроком на 3 года. Об этом сообщает сайт ГПУ.

Таким образом, суд частично удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры Киевской области. Прокуратура Киевской области требовала в суде назначить наказание обвиняемому в виде 2- лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок 3 года.

Апелляционный суд отказался ограничить чиновнику волю, однако увеличил до 3-х лет срок лишения права на вождение.

"Приговор оставили почти без изменений - штраф и добавили лишение прав на больший срок - 3 года", - отметил в комментарии Макс Левин.

При этом он не исключил, что и это решение будет обжаловано.

Ранее суд назначил наказание Федорко в виде штрафа в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права управлять транспортными средствами на 1 год 6 месяцев.

Напомним, 3 июля на автодороге Боярка - Заборье автомобиль, за рулем которого был Иван Федорко, выехал на встречную полосу и въехал в машину фотокорреспондента Макса Левина и его семьи.

"Укрзализныця" уволила Федора 4 июля.

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