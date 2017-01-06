У Яроша анонсировали проведение второй всемирной акции "Стоп_Путин"

Активисты общественной организации "Державническая инициатива Яроша" ("ДИЯ") анонсировали проведение 21 января второй всемирной акции "Стоп_Путин".

"Уже второй раз активисты ОО "ДИЯ" выходят на площади городов с акцией, которая проводится одновременно во всем мире. В то время, когда добровольцы защищают территориальную целостность Украины на Востоке, их друзья, семьи и все неравнодушные граждане требуют прекращения войны", - проинформировали в пресс-службе ОО "ДИЯ".

Как указано в пресс-релизе, требованиями акции являются:

"1. Вывести все иностранные вооруженные формирования, военную технику, а также наемников с территории Украины (включая Крым) под наблюдением ОБСЕ. Разоружить все незаконные группы. Восстановить полный контроль над государственной границей со стороны Украины во всей зоне конфликта, согласно п. п.9-10 Минских соглашений от 12.02.2015р. и резолюции Генассамблеи ООН от 16.11.2016р.

2. Увеличить наблюдательную миссию ОБСЕ до 24 часов в сутки, семь дней в неделю и допустить ее к части российско-украинской границы, которую Украина временно не контролирует, потому что российско-сепаратистские войска прекращают атаки только тогда, когда наблюдатели ОБСЕ присутствовали на фронте.

3. Немедленно освободить всех заложников и незаконно удерживаемых лиц (включая украинских пленных, военных и гражданских, которые незаконно удерживаются на территориях Крыма, Донбасса и страны-агрессора России), а также граждан других стран, которые находятся под арестом по политически мотивированными и сфабрикованными обвинениями – по п.6 Минских соглашений от 12.02.2015р.

4. Освободить временно оккупированную страной-агрессором Россией территорию Крыма и Севастополя, согласно резолюции Генассамблеи ООН от 16.11.2016р."

В ОО "ДИЯ" также напомнили, что предыдущая акция, которая проводилась на праздник Покровы, 14 октября 2016 года, состоялась в около 70 странах мира. В Украине акция собрала тысячи людей на центральных площадях городов.

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