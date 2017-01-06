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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 6 января 2017 г.
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Украинские дети поздравили военных с Рождеством. ВИДЕО
время публикации: 09:52
последнее обновление: 10:16
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В Сети опубликовано видеопоздравление украинских военных с Рождеством от детей из разных уголков Украины. Запись опубликована на канале "Военное телевидение Украины" в YouTube.

На кадрах дети из Одессы, Харькова, Чернигова, Львова, Житомира, Краматорска, Мариуполя и Киева читают стихотворение Виктории Рудковской. В строчках произведения не обошлось и без пожеланий скорейшего прекращения войны и наступлению мира на Донбассе.

"С Новым годом и Рождеством Христовым, дорогие наши защитники!", - говорят маленькие украинцы в конце ролика.

Ранее патриотический флешмоб организовали в оккупированном Луганске: смельчаки в центре города фотографировались с украинским флагом.

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Пятница, 6 января 2017 г.  

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