В зоне АТО – 32 обстрела. Оккупанты палят по Авдеевке и Старогнатовке

За минувшие сутки боевики продолжили обстрелы украинских позиций на всех направлениях, всего они открывали огонь 32 раза. Один военнослужащий был ранен. Об этом сегодня утром, 6 января, пресс-центр штаба АТО сообщает на странице в Facebook.

На Луганском направлении из 120 миллиметровых минометов и гранатометов различных систем сепаратисты вели огонь по Новозвановке. Из гранатометов - по Талаковке и Станице Луганской, по Новотроицкому огонь вел снайпер.

На Мариупольском направлении из минометов боевики вели огонь по Марьинке. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Гнутово, Павлополю, Широкино, Марьинке, Красногоровке, Водяному и Новотроицкому. По Старогнатовке огонь вела БМП.

На Донецком направлении боевики из 152 миллиметровой артиллерии вели огонь по украинским позициям в районе Троицкого, а из 82 миллиметровых минометов - по Авдеевке. Из гранатометов и стрелкового оружия они били по Луганскому и Авдеевке.

Напомним, 24 декабря оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

28 декабря силы АТО отразили атаку боевиков возле Крутой Балки.

30 декабря украинские военные отразили две атаки врага под Попасной.

Cсылки по теме: