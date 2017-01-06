В киевской квартире обнаружили арсенал оружия и наркотики

На столичной Оболони полицейские изъяли две гранаты с запалами, похожий на пистолет предмет, четыре магазина от оружия и пять патронов. Также у жильцов дома оперативники обнаружили наркотические вещества. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"По данному адресу проживает ранее судимый мужчина, находящийся под административным надзором участкового офицера Оболонского управления полиции. Он не явился в назначенное время для отметки, чем вызвал подозрение. Участковый офицер вместе с напарником пришли в квартиру правонарушителя, но мужчина упорно пытался не допустить, чтобы работники правоохранительных органов попали внутрь помещения. Такое поведение имело свое объяснение: во время поверхностного осмотра квартиры полицейские обнаружили две гранаты "РГД-5" с запалами, пистолет марки "Dreyse" с двумя магазинами, два магазина от автомата Калашникова и пять патронов калибром 7,62 мм", - говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители проверили еще двух жильцов этой квартиры и обнаружили у них наркотические вещества растительного и химического происхождения.

Все изъятые предметы и вещества направлены на соответствующие экспертные исследования.

По данному факту следственным отделом начато уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение наркотических средств) Уголовного кодекса Украины.

С какой целью владелец квартиры хранил оружие и боеприпасы, выяснит следствие.

Ранее сообщалось, что украинцы хранят 5 миллионов нелегальных "стволов".

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