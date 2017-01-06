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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 6 января 2017 г.
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На Львовщине задержали украинца, который вёз в Польшу 68 старопечатных книг
время публикации: 16:37
последнее обновление: 16:45
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На Львовщине задержали украинца, который вёз в Польшу 68 старопечатных книг
На Львовщине задержали украинца, который вёз в Польшу 68 старопечатных книг
На Львовщине задержали украинца, который вёз в Польшу 68 старопечатных книг
На Львовщине задержали украинца, который вёз в Польшу 68 старопечатных книг

Мужчину с львовскими старопечатями задержали сотрудники таможни при попытке выехать автомобилем в республику Польша.

Об этом в пятницу 6 января сообщает сайт Государственной фискальной службы во Львовской области.

Гражданин Украины 3 января ехал из Украины в Польшу на автомобиле "Toyota" через таможенный пункт "Краковец".

Для прохождения таможенного контроля мужчина выбрал полосу упрощенного таможенного контроля "зеленый коридор". Работникам таможни автомобиль показался подозрительным. Его осмотрели, в багажном отделении в двух сумках обнаружили печатные издания. Всего в машине обнаружили 68 книг.

В сообщении ДФС предоставляет детали о изъятых книгах: "Из старых - "Типограціи Конрада Вингебера", год издания - 1845, издание "Головный складь в. книгарнь Сайфарта и Чайковского и Ставропигыйского Института в Львовь", год издания - 1888. Среди других - книги начала ХХ века. - художественные произведения, словари, научные издания. Немало книг неизвестных авторов и издательств. Также много старинных книг на немецком языке. Всего изъято 68 штук".

В результате инцидента нарушена статья 471 Таможенного кодекса Украины. Историческую и культурную ценность старопечатей устанавливают эксперты.

Напомним, 4 января стало известно, что во Львовской галерее искусств пропали 95 уникальных старопечатных книг и два манускрипта. Стоимость пропажи, которую обнаружили в результате проверки, на черном рынке оценивается в десятки миллионов долларов, сообщили в пресс-службе учреждения.

Директор Львовской галереи искусств Тарас Возняк назвал пропажу из музея 95 уникальных старопечатных книг и 2 манускриптов XVI-XVIII вв. самой крупной в истории независимой Украины.

Бывший директор Львовской национальной галереи искусств Лариса Разинкова-Возницкая (2012-2016 гг.), дочь Бориса Возницкого, который возглавлял ЛГИ предыдущие 50 лет, уже заявила, что считает информацию о исчезновение старинных книг "нападением на доброе имя Бориса Григорьевича Возницкого и частично на меня". Разинкова-Возницкая требует на время расследования отстранить от должности Тараса Возняка, который возглавил ЛГИ 15 сентября 2016 года и сразу же инициировал инвентаризацию музейных фондов. Также она рассказала, что летом 2016 года силами сотрудников музея была проведена инвентаризация, которая пропажи не обнаружила. Впрочем под актом о проверке подписи Ларисы Возницкой нету.

Полиция уже открыла уголовное производство по факту исчезновения старинных книг из Львовской галереи искусств.

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Пятница, 6 января 2017 г.  

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