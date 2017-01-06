В Константиновке полиция задержала троих боевиков, один из них - экс-майор милиции

В Константиновке правоохранители разоблачили трех участников бандформирований. Один из задержанных оказался бывшим майором милиции. Также под влияние российской пропаганды попали двое 18-летних парней. Всего с начала года полицейские разоблачили 604 террориста и их пособника.

Об этом сообщает Бахмутский отдел полиции Донецкой области.

В результате следственно-оперативных мероприятий по выявлению лиц, причастных к оккупации региона, сотрудниками Константиновского отделения полиции был выявлен 40-летний мужчина, который оказался бывшим майором, работником линейного отделения милиции на железной дороге.

В июне 2014 года он жил двойной жизнью. Работая в украинской милиции, после службы оборотень в погонах заступал на блокпост террористов, который находился по ул. Островского. Мужчине выдали ружье и камуфляж. Он проверял документы граждан и обыскивал автомобили, охотясь на "бандеровцев" - так называли боевики всех, кто любит свою родину.

Родственники мужчины не догадывались о его "хобби". В дальнейшем, поняв, что он все равно понесет наказание за свои незаконные действия, мужчина в том же году по собственному желанию уволился из органов внутренних дел. После освобождения города от оккупантов остался в Константиновке, не соблазнившись жизнью в "ДНР". Залег на дно, прекратил контакты с бывшими коллегами и знакомыми. Устроился на работу в местный интернат воспитателем.

Но предателя обнаружили полицейские. Два часа подозреваемый пытался обелить себя, придумывая оправдания, достойные шпионских фильмов, но правоохранители предоставили доказательства его противоправной деятельности, и мужчине ничего не оставалось, как признаться. Он предстанет перед судом так же, как и другие лица, которые принесли в Донецкую область террор и войну.

Подверглись влиянию пророссийской пропаганды и два парня, которым в то время было по 18 лет. Один из них был судим за кражу и до совершеннолетия находился на учете в детской комнате милиции.

С мая по июнь 2014 года они осуществляли контрольно-пропускной режим на блокпосту, расположенному в Константиновке возле "Нефтебазы" с автоматическим оружием в руках.

Когда город был освобожден вооруженными силами Украины, участники НВФ также остались в родном городе - только потому, что были уверены, что никто ничего не узнает.

По всем фактам открыты уголовные производства по ч.2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности), санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Всего с начала года полицейские разоблачили 604 террориста и их пособника, 301 - задержан, еще 303 объявлены в розыск.

Ранее в Луганской области в районе линии соприкосновения правоохранители задержали члена диверсионной группы террористов. По данным СБУ, на контролируемую силами АТО территорию диверсант намеревался проникнуть с разведывательной целью. Во время задержания он пытался оказать вооруженное сопротивление правоохранителям.

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