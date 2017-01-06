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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 6 января 2017 г.
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В столице открылись 30 пунктов обогрева
время публикации: 11:34
последнее обновление: 12:26
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В Киеве 6 января открылись 30 пунктов обогрева, 10 из них будут работать в круглосуточном режиме. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил начальник управления по чрезвычайным ситуациям Киевской городской государственной администрации (КГГА) Роман Ткачук.

"Сейчас на улице уже -11. И, по прогнозу погоды, дальше будет снижение температуры, ночью мы ожидаем до 18 градусов мороза. Исходя из этого, руководством КГГА принято решение, что сегодня с 9 часа утра будет открыто 30 пунктов обогрева в Киеве. Десять из них будут работать в круглосуточном режиме", - сказал Ткачук.

Он подчеркнул, что пункты обогрева предназначены для всех жителей Киева, кому будет необходима помощь в условиях холодов. Они будут работать до окончания холодного периода.

В частности, в таких пунктах есть аптечки, теплые одеяла и можно подзарядить телефон.

С полным списком можно ознакомиться на сайте Главного управления ГСЧС в г.Киеве.

Ранее врачи и полиция рассказали, как пережить морозы.

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Пятница, 6 января 2017 г.  

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