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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 6 января 2017 г.
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Канада передала Украине 11 тонн гуманитарной помощи
время публикации: 07:44
последнее обновление: 07:47
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Канада отправила в Украину 11 тон гуманитарной помощи

Канада отправила в Украину 11 тон гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"4 января 2017 года Конгрессом Украинских Канады, совместно с канадской компанией "Сaravan Logиstics", а также канадскими общественными организациями "Ukraine Appeal", GlobalFire, Global Medic и Лигой Украинцев Канады были собраны и отправлены в Украину 11 тонн гуманитарной помощи, состоящий из медицинского оборудования и средств пожаротушения", - говорится в сообщении.

Груз будет передан в больницы и пожарные станции на востоке Украины, в частности в Мариуполе.

Отмечается, что эти меценаты уже четвертый раз отправляют гумпомощь Украине.

"Собранное в январе 2017 года украинской общиной Канады оборудование позволит улучшить качество оказания первой медицинской помощи пострадавшим в результате российской агрессии, а также повысит эффективность борьбы с пожарами", – отметили в МИД.

Ранее сообщалось, что Канада может свернуть военную помощь Украине.

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