Савченко снова "договорилась": россияне обстреливают Авдеевку не потому что хотят сами напасть, а из-за угрозы нападения со стороны Украины

Внефракционный депутат Верховной Рады Надежда Савченко снова выступила с неоднозначным собственным видением на ход событий в зоне боевых действий с российско-террористическими войсками. Ее новые высказывания уже стали предметом эмоционального обсуждения в СМИ и соцсетях.

В Виннице депутату были не рады: "Позор кремлевским оккупантам!"

Чубаров провёл с Савченко профилактическую беседу. Она своеобразная, политика не для нее - Джемилев



В частности, она считает, что войска РФ и их наемники якобы не планировали эскалацию конфликта южнее Авдеевки.

"Война очень жестокая... То, что происходит сейчас с одной, и с другой стороны это, все же, не было запланировано", - заявила нардеп в эфире телеканала "112".

Кроме того, для объяснение действий российского агрессора, чья артиллерия несколько дней подряд непрерывно обстреливает жилые кварталы и промышленную зону Авдеевки, она повторила распространенный в РФ кремлевский пропагандистский тезис, о том, что это якобы необходимо "не для того чтобы нападать", а потому что россияне боятся, как она выразилась, "боятся, что нападем мы".

"Российская техника подтягивается скорее не для того чтобы нападать, а для того чтобы... Они боятся, что нападем мы. Это такое сдерживание, эскалация, когда они собирают войска, но рано или поздно какая-то одна пуля даст этот толчок", - утверждает Савченко.

На уточняющий вопрос о том, как она относится к тому, когда общество бурно воспринимает ее скандальные заявления, Савченко ответила: "Я к этому отношусь абсолютно равнодушно".

В то же время Савченко не отказывается от своих президентских амбиций, о чем она уже заявляла ранее. Однако, по ее собственным словам, слово "хочу" в данном случае употреблять не очень уместно.

"Не хочу... Могу. Так и продолжается все", - сказала она.

В Виннице депутату были не рады: "Позор кремлевским оккупантам!"



В понедельник, 6 Февраля 2017 года, Савченко посетила Апелляционный суд Винницкой области. Приняла участие в заседании по квартирной афере. У входа ее встретили участники АТО криками "Позор кремлевским оккупантам!" и "Позор Савченко!".

"Я приехала не в поддержку кого-то, а для объективности, поскольку судебный процесс идет с ужасными нарушениями", - цитирует Савченко местный портал "Власно".

По мнению ее оппонентов, посещение судебного заседания нужно депутату для саморекламы, а не для того чтобы действительно помочь пострадавшим от мошенников.

Также она собиралась посетить в Виннице завод по изготовлению оружия "Форт", но ее не пустили на это предприятие, добавляет Gazeta.ua.

Чубаров провёл с Савченко профилактическую беседу. Она своеобразная, политика не для неё - Джемилев



Народный депутат Савченко занимается не тем делом.

Такое мнение высказал национальный лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в интервью "Апострофу".

"Савченко я вообще не хотел бы комментировать. Чубаров (глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров - ред,) с ней уже провел профилактическую беседу. Своеобразная она женщина", - сообщил он

"Савченко не тем делом занимается, это не ее сфера вообще - политика", - считает Джемилев.

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