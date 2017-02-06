Энергоснабжение в Авдеевке восстановлено полностью, но теплосети к большим морозам ещё не готовы. АКХЗ до сих пор на консервации

Энергоснабжение пострадавшего от обстрелов со стороны российско-террористических войск города Авдеевки (Донецкая область) полностью восстановлено, несмотря на то, что все необходимые работы велись под постоянными обстрелами со стороны оккупантов. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире одного из телеканалов, передает УНИАН.

"Энергоснабжение в Авдеевке полностью восстановлено. Но как только ремонтные службы приступали к выполнению работ, боевики начинали обстрелы, - сказал Гройсман. - Сейчас наша задача - поддержать жителей Авдеевки, восстановить нормальную жизнедеятельность города, если ее можно назвать нормальной, потому что угроза обстрелов по всей линии столкновения остается ежеминутной".

Гройсман напомнил, что все дни массированных обстрелов города все службы находились в постоянной готовности помочь горожанам.

"Сейчас все службы на месте. Все знают, что делать для восстановления, - отметил Гройсман. - Будем делать все возможное для восстановления города, чтобы не отключать электроэнергию, но мы не можем прогнозировать действия боевиков. Они в любую минуту могут ударить по энергообъектам".

В свою очередь глава Донецкой ВЦА Павел Жебривский сообщает, что в Авдеевке начали вставлять выбитые окна, вывозить мусор, подключать объекты к электросети

"К Авдеевку прибыли специалисты-проектировщики для обследования многоэтажек, документирования разрушений и технических заключений для последующего их восстановления. Рементно-строительные бригады продолжают стеклить окна многоэтажек. Сегодня застеклили окна около 100 квартир", - написал Жебровский у себя на Facebook.

По его данным, ДСНС сформировало 30 дополнительных групп для помощи жителям в ремонте частного сектора.

"Все школы Авдеевки готовятся завтра возобновить учебу", - подчеркнул Жебривский.

В то же врем крупнейший на европейском континенте Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ), который входит в горно-металлургическую группу "Метинвест", пока остается подключенным только к одной линии электропередач и продолжает находиться в режиме консервации.

"Что касается АКХЗ - мы все ещё в режиме консервации. Запустить вторую часть завода с ГПП-1 (Главная понижающая подстанция - ред.) технически невозможно, перемычка на ГПП-2 может передать не более 10 мегаватт... Нужно чётко понимать, что один ввод на город, завод и ДФС (Донецкую фильтрационную станцию - ред.) из четырёх в условиях перманентных боевых действий - это катастрофически мало", - отмечает на своей странице гендиректор предприятия Магомед Мусаев.

По его данным, количество коксового газа не позволяет одновременно греть батареи АКХЗ и снабжать тепловой энергией Авдеевку, поэтому надвигающиеся сильные морозы могут принести новые проблемы и для города, и для завода.

"Количества коксового газа не позволяет одновременно греть и батареи, и город, поэтому надвигающиеся морозы могут принести серьёзные проблемы. Для нас и для города. Надеемся на то, что к ремонту второго ввода энергетики ДТЭК будут допущены", - добавил Мусаев.

Как сообщалось, Авдеевка с конца января подвергается постоянным артобстрелам, в городе несколько дней было отключено энергоснабжение из-за повреждений коммуникаций.

При этом коммунальным службам в сжатые сроки удалось восстановить теплоснабжение города и организовать подачу воды по графику.

Кроме того, в городе развернуты пункты обогрева и питания, в которые, по данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, уже обратились более 10 тысяч человек.

Из Авдеевки эвакуированы порядка 300 человек, преимущественно дети и пациенты амбулатории.

Социальные службы обеспечивают людей продуктовыми пайками и теплой одеждой.

По данным Донецкой военно-гражданской администрации, в городе разрушены в той или иной мере порядка 200 зданий, вместе с тем больница и пункт связи работают в штатном режиме.

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