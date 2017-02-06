Закарпатский ледовый затор решили не взрывать, а раcчищать экскаваторами

В Словакии начали разбирать ледовый затор на р. Уж, который начинается на их территории. Он угрожал подтоплением Ужгорода и пригородного села Сторожница. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщил председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль на своем сайте.

"Громадный ледовый затор обнаружили вчера на основании проведенного общего обследования трансграничной реки Уж в зоне государственной границы на украинской и словацкой территориях. Затор имеет длину 5,5 км, начинается в створе гидрометрического поста (Словакия), ниже села Пинковце и заканчивается в с. Сторожница Ужгородского района (Украина). По результатам поездки начальника Бассейнового управления водных ресурсов реки Тиса Владимира Чипака в Кошицкий край (Словакия) словацкие водники приняли решение разблокировать ледоплав в г. Уж на своей территории с помощью тяжелой техники. Взорвать его оказалось невозможным из-за близости гидрологического поста и жилых домов", - сообщил Москаль.

Теперь, по его словам, словацкие водники освобождают русло реки от больших глыб экскаваторами, которые имеют вылет стрелы до 25 метров. Благодаря этому уровень воды в Уже на украинской территории находится в пределах нормы, угрозы подтопления нет.

Вместе с тем, по сообщению Управления ГСЧС в Закарпатской области, в результате таяния снега и сильного дождя вчера под вечер снова на территории Закарпатской области произошло частичное подтопление 16 дворохозяйств в Иршавском и Виноградовском районах. Для ликвидации последствий привлечены подразделения ГСЧС в количестве 10 единиц техники и 36 спасателей.

Также остаются подтопленными местные автодороги - на участке Тысянка-Геевцы и в с. Шаланки Виноградовского района.

Для предотвращения подтопления участка автодороги государственного значения Киев - Чоп возле с. Зняцево Мукачевского района работники Мукачевского МУВГ заключена защитная линия из мешков с песком длиной 150 м. Для предупреждения перелива правобережной дамбы г. Боржава в районе с.Верхние Реметы Береговского района силами Береговского МУВХ осуществлено наращение дамбы на 0,5 м, заключено 1 тыс. мешков с песком.

Ранее глава закарпатской облгосадминистрации сообщал, что вода в Уже, в случае стремительного поднятия, может затопить часть Ужгорода.

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