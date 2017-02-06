СБУ реформируют по-норвежски, рассказали в НАТО

НАТО ожидает, что концепция реформы СБУ будет утверждена президентом Украины в ближайше будущем.

Об этом заявил представитель дипломатического представителя НАТО в Украине Александр Винников во время брифинга в понедельник 6 февраля, передает "РБК-Украина".

"Ключевой стандарт НАТО – это гражданское измерение контроля и присмотра. Это является ключевым приоритетом в плане нашего сотрудничества с Украиной. Сотрудничество, которое у нас есть с СБУ очень ценное и оно призвело к результатам. Это концепция реформы СБУ, которая была завершена в июле прошлого года. И НАТО ожидает на утверждение этой концепции президентом в скором будущем", - сказал он.

По словам Винникова, реформа предусматривает создание новых механизмов, международный опыт обсуждался с представителями СБУ. В частности, в качестве основы рассматривается опыт Норвегии.

Новая концепция реформы СБУ будет вынесена на обсуждение Верховной Рады 7 февраля.

Напомним, еще весной 2015 года Валентин Наливайченко – тогдашний глава Службы безопасности Украины – заявлял, что для реформирования СБУ не стоит придумывать какой-то новой концепции, а можно использовать опыт Службы безопасности ОУН-УПА.

Cсылки по теме: