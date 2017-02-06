Телеканал UA|TV будет вещать с более мощных спутников

Телеканал "UA|TV", который является частью мультимедийной платформы иновещания Украины (МПИУ), меняет европейского оператора и теперь будет вещать с трех новых спутников Hot Bird 13C. Об этом сообщает Министерство информационной политики Украины.

Иновещатель будет сотрудничать с оператором Eutelsat SA.

"Hot Bird 13 - это сразу три спутника высокой мощности, которые идеально покрывают телевизионным сигналом всю Европу - от Португалии и Великобритании до Западной Сибири в России, от Скандинавии до стран Северной Африки и Ближнего Востока", - объяснил госсекретарь МИП Артем Биденко.

В министерстве рассказали, что до 28 февраля трансляция UA|TV будет осуществляться также и со спутника Amos 2, после чего она будет прекращена. Таким образом, в течение февраля кабельные операторы и пользователи спутникового телевидения смогут перенастроить приемники на Hot Bird 13C.

Напомним, кроме Европы, телеканал UA|TV транслируется в Азии (спутник Azerspace 1) и Северной Америке (Galaxy 19).

Как сообщалось, в декабре 2015 года Верховная Рада приняла закон о системе иновещания, создав систему телерадиовещания, распространяющую объективную информацию об Украине и способствующую формированию ее положительного имиджа в мире.

В начале февраля 2017 телеканал UA|TV начал вещание на крымскотатарском языке за границу и в оккупированный Россией Крым.

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