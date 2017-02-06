В Чернигове почти тысяча желающих присоединились к флешмобу #22PushUpChallenge

5 февраля флешмоб 22PushUpChallenge прошел в Чернигове на въезде в город с участием почти 1 тысяча человек - участников АТО, военных, студентов, спортсменов и других жителей областного центра, сообщает Укринформ.
"Сейчас нас здесь около тысячи человек вместе с детьми. Здесь присутствуют участники боевых действий, кадровые военные, курсанты академии, лицеисты, студенты, руководители областной администрации, городского совета и другие жители нашего славного города Чернигов", - объявил перед началом отжимания один из организаторов мероприятия.
Также перед началом флешмоба участники почтили память погибших бойцов в Авдеевке минутой молчания.
Мероприятие было освящено архиепископом Черниговским и Нежинским УПЦ (КП) Евстратием.
Ранее флешмоб поддержали секретарь СНБО, начальник Генштаба, генералы Нацгвардии, мэр Киева и футболисты "Днепра".
Цель флешмоба #22PushUpChallenge - обратить внимание на социальные и психологические проблемы ветеранов по возвращению к мирной жизни.
Снимать отжимания на камеру и выкладывать видео в соцсети начали в США, чтобы привлечь внимание к проблемам ветеранов, возвращающихся домой после войны с посттравматическим синдромом. Отмечается, что, согласно статистике, ежедневно 22 из них совершают самоубийство.
Напомним, 2016 году количество погибших украинских военных не во время боев превысило боевые потери. 63 бойца совершили самоубийство.
|
Cсылки по теме:
Две тысячи харьковских курсантов присоединились к флешмобу #22PushupChallenge
// NEWSru.ua // Украина // 30 января 2017 г.
Всемирный флешмоб: десантник, потерявший ногу на Донбассе, отжался 22 раза с сыном на спине
// NEWSru.ua // Украина // 19 января 2017 г.
Психолог назвал причины самоубийств среди бойцов АТО
// NEWSru.ua // Украина // 12 января 2017 г.
Порошенко назначил уполномоченного по вопросам реабилитации участников АТО
// NEWSru.ua // Украина // 2 декабря 2016 г.
На Житомирщине полицейский взорвал себя гранатой
// NEWSru.ua // Украина // 10 октября 2016 г.
Патриотический флешмоб: в центре Луганска смельчаки фотографируются с украинским флагом
// NEWSru.ua // Украина // 30 августа 2016 г.
Для реабилитации бойцов АТО после войны начали использовать собак, лошадей и пчёл
// NEWSru.ua // Украина // 31 августа 2015 г.