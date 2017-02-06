В Чернигове почти тысяча желающих присоединились к флешмобу #22PushUpChallenge

5 февраля флешмоб 22PushUpChallenge прошел в Чернигове на въезде в город с участием почти 1 тысяча человек - участников АТО, военных, студентов, спортсменов и других жителей областного центра, сообщает Укринформ.

"Сейчас нас здесь около тысячи человек вместе с детьми. Здесь присутствуют участники боевых действий, кадровые военные, курсанты академии, лицеисты, студенты, руководители областной администрации, городского совета и другие жители нашего славного города Чернигов", - объявил перед началом отжимания один из организаторов мероприятия.

Также перед началом флешмоба участники почтили память погибших бойцов в Авдеевке минутой молчания.

Мероприятие было освящено архиепископом Черниговским и Нежинским УПЦ (КП) Евстратием.

Ранее флешмоб поддержали секретарь СНБО, начальник Генштаба, генералы Нацгвардии, мэр Киева и футболисты "Днепра".

Цель флешмоба #22PushUpChallenge - обратить внимание на социальные и психологические проблемы ветеранов по возвращению к мирной жизни.

Снимать отжимания на камеру и выкладывать видео в соцсети начали в США, чтобы привлечь внимание к проблемам ветеранов, возвращающихся домой после войны с посттравматическим синдромом. Отмечается, что, согласно статистике, ежедневно 22 из них совершают самоубийство.

Напомним, 2016 году количество погибших украинских военных не во время боев превысило боевые потери. 63 бойца совершили самоубийство.

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