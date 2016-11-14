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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 6 февраля 2017 г.
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На должность главы Нацполиции определили троих претендентов
время публикации: 12:39
последнее обновление: 13:02
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Члены Комиссии планируют подать на рассмотрение министра внутренних дел Украины Арсена Авакова кандидатуры Константина Бушуева, Андрея Вишневского и Сергея Князева. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщил секретарь Комиссии Евгений Захаров

Члены консультативной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Национальной полиции Украины планируют представить на рассмотрение министра внутренних дел Украины Арсена Авакова кандидатуры Константина Бушуева, Андрея Вишневского и Сергея Князева. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщил секретарь комиссии Евгений Захаров, передает "Украинская правда".

Захаров рассказал, что члены Консультативной комиссии в субботу встречались с главой МВД Арсеном Аваковым.

По его словам, у них с министром была "содержательная дискуссия" относительно кандидатов. Как сообщил Захаров, уже сегодня трое отобранных кандидатов должны встретиться с министром Аваковым. А имя победителя конкурса на должность председателя Нацполиции, по словам Захарова, можно ожидать в ближайшие дни.

Процедура конкурса, принятая комиссией, предусматривала получение до 9 января резюме и мотивационного письма от каждого желающего занять пост руководителя Национальной полиции Украины (НПУ). При этом 45 кандидатов направили свои документы в период с 4 по 8 января, так что перевод последних документов на английский был завершен только 15 января.

Всего поступило 70 заявок на участие в конкурсе от кандидатов, но 24 кандидата не соответствовали необходимым квалификационным требованиям к должности: полное высшее юридическое образование, стаж работы в отрасли права не менее 7 лет, стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет. Эти 24 кандидата были сняты с конкурса, остальные 46 были приглашены на квалификационное тестирование, которое проходило 24 января. Три кандидата отказались от дальнейшего участия в конкурсе, и тестирование, таким образом, прошли 43 кандидата.

Предыдущий руководитель Нацполиции Хатия Деканоидзе подала в отставку 14 ноября 2016 года.

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