СБУ обнародовало доказательства, что боевики в 2014 году сбили Ил-76 над Луганском

СБУ обнародовало аудиозапись переговоров главарей террористической организации "ЛНР", которая доказывает, что именно боевики сбили самолет ВСУ Ил-76 в 2014 году. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Следователями СБУ получены неопровержимые доказательства того, что глава террористической организации "ЛНР" И. Плотницкий , который во время совершения преступления был командиром незаконного вооруженного формирования "батальон "Заря", вместе с А. Патрушевым (на то время его заместителем) и командиром незаконного вооруженного формирования "Витязь" В. Гуреевым были непосредственными организаторами террористического акта. С целью блокирования сил АТО они устроили засады и руководили группами боевиков, вооруженных ПЗРК, перекрывали авиационное сообщение аэропорта Луганска", - говорится в сообщении.

Первый разговор происходит между Плотницким и одним из главарей ОРЛО Геннадием Ципкаловым. Последний докладывает, что в аэропорт Луганска заходят на посадку самолеты.

"Они нас, честно говоря, озадачили. Они не с той стороны пошли, уже вторая группа вышла. Сейчас будут сбивать тех, кто взлетает, и тех, кто садится. Они зашли со стороны Красного. Нас там никогда не было, а теперь будем", - ответил Плотницкий, четко говоря, что боевики будут стрелять по украинским самолетам.

Другие переговоры происходят между Плотницким и Патрушевым.

"Товарищ майор, зашли два борта, один сбили, второй сел. Ракет со стороны этой Новоановки больше нет. Три штуки дали осечку, но борт завалили", - доложил Плотницкому его заместитель. Из дальнейшего разговора следует, что обстрел был осуществлен именно из ПЗРК.

Последняя часть аудиофайла демонстрирует разговор Гуреева с предпринимателем Станиславом из Краснодона, который согласился сдать остатки сбитого Ил-76 на металлолом.

Напомним, трагедия произошла в Луганском аэропорту, когда военно-транспортный самолет украинских ВВС заходил на посадку. Его из ПЗРК сбили российские оккупационные подразделения. Тогда погибли 40 десантников и 9 членов экипажа.

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