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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 6 февраля 2017 г.
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Террористы ведут обстрелы на всех направлениях. За день – 40 нарушений тишины, один военный ранен
время публикации: 19:25
последнее обновление: 19:26
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Боевики в течение сегодняшнего дня обстреливали позиции сил антитеррористической операции (АТО) на всех направлениях, ранен один военный.

Об этом в понедельник 6 февраля говорится в сообщении штаба АТО на странице в соцсети Facebook.

В частности, сообщается, что боевики в течение дня продолжали обстреливать украинские позиции в районе Авдеевки.

"На Донецком направлении из 152-миллиметровой артиллерии, танков, 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия захватчики неоднократно обстреливали наши позиции в районе Авдеевки. Также по Авдеевке и Каменке огонь вели и снайперы. Кроме того, под обстрелы попали Луганское, Опытное и Зайцево", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии, гранатометов и минометов разных калибров боевики обстреляли Новогригоровку, Лебединское, Широкино и Марьинку, по Широкино также вел огонь и танк, а по Новотроицкому - крупнокалиберные пулеметы.

Также сообщается, что на Луганском направлении по Новозвановке огонь вел танк, а из гранатометов боевики обстреливали Желтое и Крымское.

"В целом зафиксировано 40 обстрелов. Один наш военный ранен", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны за минувшие сутки были ранены шесть военнослужащих Вооруженных сил Украины, погибших нет.

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Понедельник, 6 февраля 2017 г.  

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