 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 6 февраля 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Сутки в зоне АТО: 94 обстрелы, ранены 5 военных
время публикации: 07:05
последнее обновление: 08:10
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Сутки в зоне АТО: 94 обстрела, ранены 5 военных

За прошедшие сутки в зоне проведения АТО зафиксировано 94 обстрела, боевики вели огонь из танков, артиллерии, 120-и 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Пятеро военных ранены, один травмирован. Об этом сегодня, 6 февраля, в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении из артиллерии 152- и 122-миллиметра обстреляны Бердянское, Лебединское и Талаковка. Из минометов - Троицкое, Красногоровка, Павлополь, Марьинка, Водяное, Широкино и Гнутово. Под огонь гранатометов и стрелкового оружия попала Красногоровка, Марьинка, Лебединское, Новотроицкое. Снайперы обстреливали Гнутово и Павлополь. БМП и танк - Широкино и Красногоровку.

На Луганском направлении захватчики из минометов обстреляли Катериновку, Попасную, Новозвановку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Крымское, Новоалександровку, Троицкое. По Крымскому и Желтому огонь вели снайперы противника.

На Донецком направлении оккупанты из танков, 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия неоднократно вели огонь по позициям ВСУ в районе Песков, Авдеевки, Каменки, Зайцевого, Опытного, Новгородского, Железного и Луганского. По Невельскому вел огонь снайпер, а по Луганскому - БМП противника.

Напомним, 29 января сообщалось, что российско-оккупационные гибридные вооруженные формирования провели штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций Вооруженных сил Украины и что обе стороны понесли серьезные потери.

Вследствие обстрелов Авдеевка осталась без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.

В городеобъявили чрезвычайное положение.

Спасатели срочно перебросили в Авдеевку дополнительные технические средства, электрогенераторы и полевые кухни. Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХ), крупнейшему в Европе коксохимическому предприятию, остановившему работу после обстрелов вследствие обесточивания, удалось сохранить автономную генерацию электроэнергии на заводе и обеспечить обогрев Авдеевки на коксовом газе.

При этом из-за обстрелов бригады электромонтажников долгое время не могли выйти в район повреждения ЛЭП. Свет в Авдеевку вернули только 5 февраля.

31 января российско-оккупационные войска продолжили безуспешные атаки, применяя артиллерию и минометы.

1 февраля силы АТО отразили еще несколько наступлений боевиков.

2-4 февраля не прекращались массированные обстрелы и вылазки оккупантов.

Сообщалось, что незаконное вооруженное формирование "Сомали" потеряло в районе Авдеевки около 40% личного состава.

Кроме того, под Авдевкой ликвидировали террориста по кличке Консул.

Справка

24 декабря 2016 года оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

28 декабря силы АТО отразили атаку гибридных российско-оккупационных вооруженных формирований возле Крутой Балки.

30 декабря украинские военные отразили две атаки врага под Попасной.

9 января 2017 года Вооруженные силы Украины отразили вылазку диверсантов возле Тарамчука.

facebook

Cсылки по теме:

Зафиксированы наибольшее за последний год обстрелы украинских позиций - Турчинов
// NEWSru.ua // Украина // 3 февраля 2017 г.

Оккупанты пытаются посеять панику среди жителей Донецка и готовят "эвакуацию"
// NEWSru.ua // Украина // 3 февраля 2017 г.

Террористы обстреляли пункты гуманитарной помощи в Авдеевке, перебили газопровод и теплотрассу, есть жертвы
// NEWSru.ua // Украина // 2 февраля 2017 г.

Погибшему при защите Авдеевки капитану Кизило присвоен орден "Золотая звезда"
// NEWSru.ua // Украина // 1 февраля 2017 г.

Захарченко вещал "про отсутствие потерь" на фоне трупа. ФОТО
// NEWSru.ua // Украина // 1 февраля 2017 г.

Обстрел россиянами украинского Ан-26 с "вышек Бойко" мог привести к катастрофе
// NEWSru.ua // Украина // 1 февраля 2017 г.

Боевики обстреляли энергетиков и пиротехников ГоСЧС под Авдеевкой
// NEWSru.ua // Украина // 1 февраля 2017 г.

Парубий вместе с нардепами обратился с открытым письмом к парламентам мира относительно ситуации в Авдеевке
// NEWSru.ua // Украина // 31 января 2017 г.

Террористы устроили провокаций против сил АТО и мирного населения прифронтовых посёлков на Луганщине
// NEWSru.ua // Украина // 31 января 2017 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 08:29
 Савченко рассказала о политической вербовке в российской тюрьме и о возможном президентстве
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Понедельник, 6 февраля 2017 г.  

Последняя новость – 08:29

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017