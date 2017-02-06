Сутки в зоне АТО: 94 обстрелы, ранены 5 военных

За прошедшие сутки в зоне проведения АТО зафиксировано 94 обстрела, боевики вели огонь из танков, артиллерии, 120-и 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Пятеро военных ранены, один травмирован. Об этом сегодня, 6 февраля, в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении из артиллерии 152- и 122-миллиметра обстреляны Бердянское, Лебединское и Талаковка. Из минометов - Троицкое, Красногоровка, Павлополь, Марьинка, Водяное, Широкино и Гнутово. Под огонь гранатометов и стрелкового оружия попала Красногоровка, Марьинка, Лебединское, Новотроицкое. Снайперы обстреливали Гнутово и Павлополь. БМП и танк - Широкино и Красногоровку.

На Луганском направлении захватчики из минометов обстреляли Катериновку, Попасную, Новозвановку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Крымское, Новоалександровку, Троицкое. По Крымскому и Желтому огонь вели снайперы противника.

На Донецком направлении оккупанты из танков, 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия неоднократно вели огонь по позициям ВСУ в районе Песков, Авдеевки, Каменки, Зайцевого, Опытного, Новгородского, Железного и Луганского. По Невельскому вел огонь снайпер, а по Луганскому - БМП противника.

Напомним, 29 января сообщалось, что российско-оккупационные гибридные вооруженные формирования провели штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций Вооруженных сил Украины и что обе стороны понесли серьезные потери.

Вследствие обстрелов Авдеевка осталась без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.

В городеобъявили чрезвычайное положение.

Спасатели срочно перебросили в Авдеевку дополнительные технические средства, электрогенераторы и полевые кухни. Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХ), крупнейшему в Европе коксохимическому предприятию, остановившему работу после обстрелов вследствие обесточивания, удалось сохранить автономную генерацию электроэнергии на заводе и обеспечить обогрев Авдеевки на коксовом газе.

При этом из-за обстрелов бригады электромонтажников долгое время не могли выйти в район повреждения ЛЭП. Свет в Авдеевку вернули только 5 февраля.

31 января российско-оккупационные войска продолжили безуспешные атаки, применяя артиллерию и минометы.

1 февраля силы АТО отразили еще несколько наступлений боевиков.

2-4 февраля не прекращались массированные обстрелы и вылазки оккупантов.

Сообщалось, что незаконное вооруженное формирование "Сомали" потеряло в районе Авдеевки около 40% личного состава.

Кроме того, под Авдевкой ликвидировали террориста по кличке Консул.

Справка

24 декабря 2016 года оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

28 декабря силы АТО отразили атаку гибридных российско-оккупационных вооруженных формирований возле Крутой Балки.

30 декабря украинские военные отразили две атаки врага под Попасной.

9 января 2017 года Вооруженные силы Украины отразили вылазку диверсантов возле Тарамчука.

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