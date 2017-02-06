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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 6 февраля 2017 г.
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Кольченко только сейчас пришли письма с поздравлениями с Днём рождения от Порошенко и Климкина
время публикации: 6 февраля 2017 г., 22:20
последнее обновление: 6 февраля 2017 г., 22:20
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Крымский активист, политзаключенный Александр Кольченко, осужденный в России, получил письма от президента Украины Петра Порошенко и министра иностранных дел Павла Климкина

Крымский активист, политзаключенный Александр Кольченко, осужденный в России, получил письма от президента Украины Петра Порошенко и министра иностранных дел Павла Климкина.

Об этом в понедельник 6 февраля сообщила его адвокат Светлана Сидоркина, передает "Крым.Реалии".

"Подписку Саша получает, почту получает, всем благодарен за те письма, которые он получает. Еще сказал, что ему пришли поздравления с Днем рождения от Порошенко и главы МИД Украины", - рассказала Сидоркина.

По ее словам, Кольченко ни на что не жалуется, конфликтов с администрацией колонии либо с другими осужденными у него нет. В данный момент крымчанин осваивает новую специальность – токарь по дереву. Обучение, по словам адвоката, будет проходить до лета.

Напомним, 2,5 месяца назад - 26 ноября - Кольченко исполнилось 27 лет.

Как сообщалось, Министерство юстиции Украины будет инициировать расширение персональных санкций против чиновников России, если незаконно осужденные украинцы Олег Сенцов и Александр Кольченко не будут возвращены на родину.

Ранее Министерство юстиции Российской Федерации отказало украинскому Минюсту в передаче Сенцова в Украину, мотивируя это тем, что он является российским гражданином.

Сенцов и Кольченко были приговорены Северо-Кавказским окружным военным судом России к 20 и 10 годам лишения свободы 25 августа 2015 года соответственно. Им были предъявлены обвинения в подготовке взрыва памятника Ленину в Симферополе, а также в поджоге офисов "Русской общины Крыма" и "Единой России".

Оба украинцы признаны правозащитным движением "Мемориал" политзаключенными.

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Вторник, 7 февраля 2017 г.  

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