Кольченко только сейчас пришли письма с поздравлениями с Днём рождения от Порошенко и Климкина

Крымский активист, политзаключенный Александр Кольченко, осужденный в России, получил письма от президента Украины Петра Порошенко и министра иностранных дел Павла Климкина.
Об этом в понедельник 6 февраля сообщила его адвокат Светлана Сидоркина, передает "Крым.Реалии".
"Подписку Саша получает, почту получает, всем благодарен за те письма, которые он получает. Еще сказал, что ему пришли поздравления с Днем рождения от Порошенко и главы МИД Украины", - рассказала Сидоркина.
По ее словам, Кольченко ни на что не жалуется, конфликтов с администрацией колонии либо с другими осужденными у него нет. В данный момент крымчанин осваивает новую специальность – токарь по дереву. Обучение, по словам адвоката, будет проходить до лета.
Напомним, 2,5 месяца назад - 26 ноября - Кольченко исполнилось 27 лет.
Как сообщалось, Министерство юстиции Украины будет инициировать расширение персональных санкций против чиновников России, если незаконно осужденные украинцы Олег Сенцов и Александр Кольченко не будут возвращены на родину.
Ранее Министерство юстиции Российской Федерации отказало украинскому Минюсту в передаче Сенцова в Украину, мотивируя это тем, что он является российским гражданином.
Сенцов и Кольченко были приговорены Северо-Кавказским окружным военным судом России к 20 и 10 годам лишения свободы 25 августа 2015 года соответственно. Им были предъявлены обвинения в подготовке взрыва памятника Ленину в Симферополе, а также в поджоге офисов "Русской общины Крыма" и "Единой России".
Оба украинцы признаны правозащитным движением "Мемориал" политзаключенными.
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