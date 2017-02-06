В Украине объявили штормовое предупреждение. Аэропорты и железная дорога расписание не меняли

Сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение в связи со сложными погодными условиями. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

"6 февраля на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается дальнейшее повышение уровня воды на 0.2 - 0.7 м над фактическими уровнями по состоянию на 8 час 4 февраля, разрушение ледового покрова, ледоход, на отдельных участках возможно образование заторов льда с дополнительными подъемами уровня воды на 0,5 - 1,0 м без угрозы негативных последствий", - говорится в сообщении.

Столичные аэропорты работают несмотря на снег



В связи с формированием талодождевого паводка на реке Днестре на участке Галич-Залищики 7 февраля ожидается подъем уровня воды на 0,3 - 1,0 м над уровнями на 8 час 4 февраля, дальнейшее ослабление ледового покрова, местами его разрушение, ледоход, при этом возможно формирование заторов льда с дополнительным подъемом уровня воды на 1-2 м, без угрозы негативных последствий.

В горах Закарпатской области сегодня, 6 февраля, сохраняется высокий (4-й) уровень лавинной опасности, в горах Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется значительный (3-й) уровень лавинной опасности.

В Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.

Гидрометцентр сообщает, что ночью во вторник ожидается небольшой, утром и днем умеренный снег, в Прикарпатье и центральных областях сильные снегопады, метели, снежные заносы; понижение температуры в течение суток до 9-15 С мороза, в западных областях до 3-9 С мороза; лишь в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях - холодная без существенных осадков погода, температура ночью и днем 17-22 С мороза.

На Закарпатье и юге страны мокрый снег с дождем, местами гололед, туман; температура ночью 2-7 С мороза, днем от 5 С мороза до 1 тепла. В Запорожской области небольшой снег, температура ночью и днем 4-10 мороза. На дорогах гололедица.

Ветер восточный, 7-12 м/с, в западных, центральных областях и южной части порывы 15-20 м/с.

В Киеве ожидается снег (ночью небольшой), на дорогах гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с. Понижение температуры в течение суток до 10-12 С мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 7 февраля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 9,2 градусов выше ноля в 2004 году, самая низкая ночью на отметке 32,2 градусов мороза в 1929 году.

В среду, 8 февраля, ночью на Правобережье ожидается снег, местами метель, в Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, местами Киевской и Одесской областях сильный снег, на юге страны и в Закарпатье снег, местами с дождем, гололед, налипание мокрого снега, днем ослабление осадков; на остальной территории - без осадков. На дорогах гололедица.

Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части и Приазовье местами порывы 15-22 м/с. Температура ночью 11-17 С мороза, в Полтавской и Кировоградской областях 15-20 С, днем 8-13 С мороза, в восточных, Черниговской и Сумской областях 21-27 С мороза, днем 11-16 С мороза; в южных и прикарпатских областях ночью 4-10 С, днем 0-6 С мороза; в Закарпатье и в Крыму ночью и днем от 5 С мороза до 1 С тепла.

В Киеве ночью - умеренный снег, метель, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-15 С, днем 11-13 С мороза.

Столичные аэропорты работают несмотря на снег



Аэропорт "Киев" работает в штатном режиме и призывает пассажей выезжать в аэропорт заранее из-за пробок. Об этом сообщает Facebook-страница аэропорта.

"Аэропорт" Киев "работает в штатном режиме. Просьба заранее выезжать в аэропорт и следить за статусом рейсов на онлайн табло. Удачного дня!", – говорится в сообщении.

Судя по он-лайн табло, в штатном режиме работает и аэропорт "Борисполь". Сейчас несколько задерживаются рейсы в Ригу, Минска, Одессы, Барселоны, Пекина и др.

Также железнодорожники сообщают, что обильный снегопад не повлиял на движение пассажирских поездов. Несмотря на сложные погодные условия утром 6 февраля движение пассажирских поездов осуществляется по графику.

На работы по очистке от снега путей, вокзалов и станций в целом вышли около 750 железнодорожников.

Отметим, утром 6 января Киев парализовали 10-бальные пробки.

Напомним, харьковский сурок Тимка предсказал начало настоящей весны в середине марта.

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