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Шарина обжалует свой домашний арест в Страсбурге
время публикации: 6 февраля 2017 г., 23:02
последнее обновление: 6 февраля 2017 г., 23:02
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Шарина обжалует свой домашний арест в Страсбурге

Директор Библиотеки украинской литературы в Москве Наталья Шарина, обвиняемая властями РФ в "экстремизме" и растрате, обратилась с жалобой на условия домашнего ареста в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщил ее адвокат Иван Павлов, руководитель "Команды 29".

"Власти не предоставили нам убедительного обоснования ни одного из продлений домашнего ареста в деле Шариной. Необходимость лишения свободы они объяснили риском сокрытия Шариной от правосудия, что, по меньшей мере, нелепо, учитывая, что ее заграничный паспорт приобщен к материалам дела, и Россию она покинуть не может", - приводит его слова "Интерфакс-Украина".

"Отсутствие прогулок плохо сказывается на здоровье моей подзащитной, даже в новогоднюю ночь следователь не позволил ей выйти на улицу. А ведь даже в СИЗО арестантам разрешены прогулки и переписка", - добавил он.

Ранее защитники Шариной обжаловали постановление Пресненского районного суда российской столицы о продлении ареста в судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда, однако суд оставил жалобу без удовлетворения, напомнил адвокат.

"Мы просим ЕСПЧ установить нарушение властями сразу нескольких статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод, выраженные в том, что очередное продление домашнего ареста в отношении Шариной не являлось необходимым, повлекло за собой чрезмерную длительность досудебного содержания, а также не было должным образом мотивировано", - сказал юрист Александр Передрук, принимавший участие в подготовке жалобы.

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