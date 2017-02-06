Стартовала регистрация на основную сессию ВНО

В понедельник, 6 февраля, началась регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Сегодня, 6 февраля, в 10:00 стартует регистрация для участия во внешнем независимом оценивании, которая продлится до 17 марта", - говорится в сообщении.

Чтобы принять участие в ВНО, необходимо сформировать и подать комплект регистрационных документов в пункт регистрации.

Регистрационную карточку для участия в ВНО можно сформировать самостоятельно на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Во время заполнения регистрационной карты необходимо обратить внимание на раздел выбора учебных предметов для прохождения ВНО.

В этом году для выпускников 2017 г. первым обязательным предметом будет украинский язык и литература. Второй предмет нужно выбрать между математикой и историей. Третий - из предложенного перечня предметов, по которым будет проводиться тестирование: математика, история Украины, испанский, французский, немецкий, русский, английский языки, биология, география, физика, химия. Кроме того, можно сдать в форме ВНО еще один, четвертый предмет, который не является обязательным.

Выпускники прошлых лет обязательно должны сдавать ВНО только по украинскому языку и литературе. Остальные три предмета - на их выбор.

Выпускники 2017 года предоставляют комплект регистрационных документов в учреждение, в котором обучаются, а выпускники прошлых лет и ученики (слушатели, студенты) профессионально-технических, высших учебных заведений присылают заказным письмом в адрес регионального центра оценивания качества образования.

Изменения в регистрационные данные можно вносить до 31 марта. Основная сессия ВНО будет проведена с 23 мая до 16 июня.

Также состоится дополнительная сессия с 3 до 12 июля, на которую можно будет зарегистрироваться с 3 до 20 мая.

Дополнительная сессия и регистрация предусмотрены для участников АТО и лиц, проживающих на временно оккупированной территории или на территории, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, если такие лица не имели возможности зарегистрироваться в основной период.

Кроме того, подать документы для участия в дополнительной сессии имеют право лица, которые не могут пройти внешнее оценивание во время основной сессии в связи с тем, что:

- в год проведения внешнего оценивания обучаются за рубежом;

- по религиозным убеждениям не могут принять участие в основной сессии внешнего оценивания по отдельным учебным предметам, которая проводится в определенные дни;

- выбрали для прохождения внешнего оценивания два учебных предмета, тестирование по которым проводится во время основной сессии в один день;

- отметили необходимость создания особых (специальных) условий прохождения внешнего оценивания, которые могут быть обеспечены только во время дополнительной сессии;

- в период проведения основной сессии внешнего оценивания по отдельным учебным предметам будут принимать участие в международных, всеукраинских мероприятиях (соревнованиях, конкурсах, олимпиадах и т. п.), включенных в официальные мероприятия Министерства образования и науки Украины, Министерства культуры Украины, Министерства молодежи и спорта Украины, будут сдавать государственные экзамены, будут находиться за рубежом.

Подробный перечень документов и условия регистрации размещены на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Напомним, в 2016 году серверы ВНО атаковали хакеры.

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