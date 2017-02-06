Защита Януковича решила судиться против Украины в ЕСПЧ

Защита экс-президента Виктора Януковича, который сбежал в РФ, решила обратиться в Европейский суд по правам человека относительно дела о заочном суде над их клиентом.

Об этом сообщили в пресс-службе юридической компании Aver Lex, которая представляет интересы Януковича, передает "Украинская правда".

"Мы обращаемся в Европейский суд по правам человека по делу о госизмене - нами получены достаточные и бесспорные основания для этого. Сегодня для этого было получено окончательное основание, которым стал факт отказа Апелляционного суда Киева обеспечить конституционное право Виктора Януковича на обжалование решения суда первой инстанции", - заявил Виталий Сердюк.

Речь идет о решении Печерского районного суда относительно специального (заочного) расследования. Он также добавил, что это решение Апелляционного суда будет положено "в качестве основного доказательства политического давления на судебную систему в Украине в этом деле".

Как сообщалось, защита экс-президента Виктора Януковича не желает знакомиться с материалами уголовного производства о государственной измене, поскольку считает следствие незавершенным.

Напомним, Генпрокуратура вызвала Януковича 27 и 30 января для допроса и ознакомления его с материалами дела о госизмене.

Отметим, что адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил ранее, что Генпрокуратура продолжила расследование дела о госизмене Януковича до конца марта.

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